Mondiali judo, Tavano sfiora il podio a Baku: quinta nei +78 kg

L’azzurra supera nei ripescaggi la campionessa olimpica Beatriz Souza, ma nella finale per il bronzo cede alla russa Mariia Ivanova. Eliminata al debutto Erica Simonetti. Domani il Mondiale a squadre miste.

Asya Tavano chiude al quinto posto nei +78 kg ai Campionati Mondiali di judo di Baku. La friulana delle Fiamme Azzurre sfiora così il podio nella giornata conclusiva della rassegna individuale, al termine di un percorso impreziosito dal successo nei ripescaggi contro la campionessa olimpica brasiliana Beatriz Souza.

Il cammino di Tavano era iniziato con una vittoria in shime-waza sulla belga Gabrielle Bouvier. Nei quarti di finale è poi arrivata la sconfitta contro la sudcoreana Hyeonji Lee, che ha interrotto la corsa dell’azzurra verso la finale.

Tavano batte Souza nei ripescaggi

La judoka italiana ha reagito nel tabellone dei ripescaggi, superando Beatriz Souza. A circa un minuto e mezzo dalla fine di un incontro equilibrato, Tavano ha messo a segno uno yuko di o-soto-gari, cercando poi la chiusura per ippon in osaekomi.

Il successo le ha aperto le porte della finale per la medaglia di bronzo contro la russa Mariia Ivanova, reduce dalla sconfitta in semifinale contro la francese Dicko.

Ivanova nega il bronzo all’azzurra

Nella sfida per il podio Tavano non è riuscita a completare l’impresa. L’azzurra ha subito un attacco di ashi-guruma ed è poi rimasta bloccata in osaekomi, chiudendo così il Mondiale individuale in quinta posizione.

«Questa finale era alla mia portata. Ho fatto degli errori e ora ne pago le conseguenze. Sono contenta per il percorso di gara ma non per la finale, non posso commettere questi sbagli in una finale mondiale», ha commentato Tavano.

«Ringrazio le Fiamme Azzurre, Francesco Bruyere e tutta la squadra. Ora è importante ricaricarsi e farsi trovare pronti per la giornata di domani, che è importante per tutti noi e per tutta l’Italia. Sempre forza azzurri!».

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Simonetti eliminata al debutto

Nella stessa categoria giornata negativa per Erica Simonetti dell’Esercito, eliminata al primo incontro dalla giapponese Mao Arai.

Domani il Mondiale a squadre miste

Concluso il programma individuale, domani scatterà il Campionato del Mondo a squadre miste. L’Italia debutterà contro la Georgia, vincitrice dell’edizione 2025.