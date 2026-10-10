Giro di Lombardia 2026, impresa Seixas: trionfo in solitaria, Ciccone terzo

Il 20enne francese della Decathlon CMA CGM Team attacca sul Civiglio e conquista la 120ª edizione della Classica delle Foglie Morte. Secondo Enric Mas, sul podio anche Giulio Ciccone.

Paul Seixas vince per distacco la 120ª edizione del Giro di Lombardia, ultima Classica Monumento della stagione. Il 20enne francese della Decathlon CMA CGM Team ha fatto la differenza sul Civiglio, imponendosi al termine dei 239 chilometri da Bergamo a Como.

Il percorso prevedeva nove salite tra Bocche del Gavarno, Selvino, Colle di Berbenno, Valpiana, Giovenzana, Madonna del Ghisallo, Civiglio e due passaggi sul San Fermo della Battaglia, per un totale di 4600 metri di dislivello.

Seixas attacca sul Civiglio e vola verso Como

La mossa decisiva è arrivata sul Civiglio, dove Seixas ha piazzato una potente progressione riuscendo a fare il vuoto e a presentarsi da solo sul traguardo di Como.

Il francese succede nell’albo d’oro a Tadej Pogacar, vincitore delle cinque edizioni comprese tra il 2021 e il 2025 e assente quest’anno per i postumi della caduta che lo aveva costretto al ritiro dall’ultima Vuelta mentre era leader della corsa.

Mas secondo, Ciccone sul podio

Alle spalle di Seixas ha chiuso lo spagnolo Enric Mas della Movistar, vincitore della Vuelta 2026. Terza posizione per il vicecampione d’Europa Giulio Ciccone della Lidl-Trek.

Altri due italiani hanno terminato nella top ten: Christian Scaroni della XDS Astana ha chiuso all’ottavo posto, mentre Filippo Zana della Soudal-Quick Step si è classificato nono.

Da lunedì 12 a domenica 18 ottobre l’ultimo WTA 1000 della stagione. Jasmine Paolini sarà in gara anche nel doppio con Sara Errani. Diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena e Sky Sport Max, con campi aggiuntivi attraverso Sky Sport Plus ed Extra Match su NOW.

Seixas nella storia del Lombardia

Con questo successo Seixas diventa il più giovane vincitore della storia del Giro di Lombardia. Per il francese arriva inoltre l’ottava vittoria del 2026 e l’undicesima tra i professionisti.

Una stagione già impreziosita dai successi al Giro dei Paesi Baschi e alla Freccia Vallone, alla quale si aggiunge ora la prima Monumento della carriera.