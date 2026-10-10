Pattinaggio di figura, Italia da sogno a Danzica: Soldati-Tagliabue vincono, Cachova-Morozov sul podio

L’Italia chiude nel migliore dei modi il circuito ISU Junior Grand Prix 2026-2027 di pattinaggio di figura. Nell’ultima tappa di Danzica, in Polonia, la danza sul ghiaccio regala infatti una doppia gioia azzurra: Arianna Soldati e Nichiolas Tagliabue conquistano il successo, mentre Melissa Cachova e Ivan Morozov salgono sul terzo gradino del podio. UN risultato che conferma l’ottimo momento del settore giovanile italiano e porta a cinque il numero complessivo di podi ottenuti nel circuito.

Soldati-Tagliabue approfittano dell’errore USA e completano la rimonta

Secondi dopo la rhythm dance, Soldati e Tagliabue sono stati protagonisti di una free dance solida e ben costruita. Gli azzurri hanno totalizzato 91.86 punti nel libero, chiudendo la gara con 154.22 complessivi. Decisivo anche il passaggio a vuoto degli statunitensi Hana Maria Abbian e Daniil Veselukhin, leader dopo il primo segmento ma penalizzati da una caduta nel curve lift.

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Gli americani si sono fermati a 153.03, permettendo così alla coppia italiana di salire sul gradino più alto del podio.

Cachova-Morozov firmano il miglior libero e completano la festa azzurra

Grande soddisfazione anche per Melissa Cachova e Ivan Morozov, capaci di realizzare addirittura il miglior punteggio nella free dance: 92.08 punti. Grazie a questa prestazione, la coppia italiana ha chiuso al terzo posto con 151.10 punti, superando i francesi Hienne-Varescon.

La giornata positiva per l’Italia si inserisce in un circuito già ricco di risultati: Zoe Bianchi e Daniel Basile, grazie ai due secondi posto ottenuti tra Xi’An e Bangkok, hanno infatti già conquistato matematicamente il pass per le Finali di Chongqing, in programma dicembre. Meno brillante invece la prova individuale maschile, con Berruto 24esimo.