Nuoto, Egor Kornev da record del mondo: 21″28 nei 50 farfalla in vasca corta, cancellato il primato di Ponti

A Tashkent, nell’ultima giornata della tappa di World Cup, il russo migliora di quattro centesimi il 21″32 dello svizzero ed è il primo uomo sotto i 21″30. Decisiva la prima vasca chiusa in 9″60. Una settimana fa a Baku aveva nuotato 21″64.

Nuovo record del mondo nei 50 metri farfalla in vasca corta. Nell’ultima giornata della tappa di Tashkent, in Uzbekistan, della World Aquatics Swimming World Cup, il russo Egor Kornev ha vinto in 21″28, migliorando di quattro centesimi il 21″32 stabilito dallo svizzero Noè Ponti ai Mondiali in vasca corta di Budapest nel dicembre 2024.

Kornev diventa così il primo uomo della storia a scendere sotto i 21″30 nella specialità.

Il record costruito nella prima vasca

Il russo ha fatto la differenza nei primi 25 metri. Dopo un tempo di reazione di 0.65, ha virato in 9″60, contro il 9″74 di Ponti nella gara del precedente primato.

Nel ritorno lo svizzero era stato più veloce, 11″58 contro l’11″68 di Kornev, ma il vantaggio accumulato nella prima metà è bastato per fermare il cronometro su 21″28. Alle sue spalle, a Tashkent, Isaac Cooper e Teong Tzen Wei hanno chiuso appaiati al secondo posto in 21″96.

Trentasei centesimi in una settimana

La progressione di Kornev è stata impressionante. Appena una settimana fa, nella tappa di Baku, aveva nuotato in 21″64, migliorando il proprio record russo di 21″73 e salendo al terzo posto tra i migliori performer di sempre.

A Tashkent ha limato altri 36 centesimi, superando anche il record di Coppa del Mondo, il 21″50 realizzato da Ponti a Singapore nel novembre 2024.

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Una World Cup da protagonista

Il primato nei 50 farfalla arriva dopo un’altra prestazione di livello mondiale. A Baku Kornev aveva infatti eguagliato il record del mondo dei 100 stile libero in 44″84, raggiungendo Kyle Chalmers.

Nello stesso meeting aveva nuotato anche 22″23 nei 50 dorso, allora record di World Cup, poi migliorato proprio a Tashkent da Pieter Coetze con il nuovo primato mondiale di 22″09.

La classifica all-time dei 50 farfalla in vasca corta

Con il 21″28 Kornev è ora primo nella graduatoria mondiale di sempre, davanti a Noè Ponti (21″32), Nyls Korstanje (21″62), Ilya Kharun (21″67) e Szebasztian Szabo (21″75).