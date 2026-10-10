F1 Singapore, Verstappen in pole anche per il GP: Leclerc secondo a 54 millesimi

L’olandese della Red Bull firma la 50esima pole della carriera in 1’31”373. Ferrari vicinissime con Leclerc secondo e Hamilton terzo, Antonelli quarto. Domani la gara alle 14.

Max Verstappen conquista la pole position del Gran Premio di Singapore 2026 di Formula 1. Dopo il successo ottenuto nella Sprint Race, l’olandese della Red Bull si conferma davanti a tutti anche nelle qualifiche della gara lunga.

Il quattro volte campione del mondo ha fermato il cronometro sull’1’31″373, centrando la 50esima pole position della carriera.

Leclerc a soli 54 millesimi da Verstappen

Alle spalle di Verstappen ci sono due Ferrari. Charles Leclerc ha chiuso secondo ad appena 54 millesimi e partirà quindi dalla prima fila al fianco dell’olandese.

Terza posizione per Lewis Hamilton, staccato di 123 millesimi. La Ferrari si presenta così alla gara con entrambe le monoposto nelle prime tre posizioni della griglia.

Antonelli quarto, Russell penalizzato

Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli, a 189 millesimi da Verstappen. Il pilota italiano della Mercedes ha mostrato un netto passo avanti dopo le difficoltà incontrate nella giornata di venerdì.

George Russell ha ottenuto il sesto tempo, ma partirà dal fondo della griglia a causa del cambio di motore.

La penalità del britannico favorirà anche le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente quinte e settime in qualifica. Completano la top ten Pierre Gasly con Alpine, Liam Lawson e Arvid Lindblad con Racing Bulls.

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Verstappen aveva già vinto la Sprint

Verstappen arriva alla gara lunga dopo aver già conquistato in mattinata la Sprint Race, precedendo le Ferrari di Hamilton e Leclerc. Un ulteriore segnale del grande rendimento mostrato dalla Red Bull sul circuito di Singapore.

L’appuntamento con il Gran Premio di Singapore è fissato per domani alle ore 14.