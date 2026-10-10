Superbike, Bulega non si ferma più: domina Gara-1 a Estoril, Surra sale sul podio

Nicolò Bulega continua a dettare legge nel Mondiale Superbike 2026. Già campione del mondo con due round d’anticipo, il pilota Ducati si è imposto anche in Gara-1 a Estoril, penultima tappa stagionale, confermando una superiorità netta. Alle sue spalle ha chiuso il compagno di squadra Iker Lecuona, mentre il terzo gradino del podio è andato ad Alberto Surra, protagonista di una prova di grande sostanza.

Bulega parte piano, poi prende il comando e scappa

L’avvio non è stato perfetto per Bulega, che allo spegnimento dei semafori si è ritrovato in terza posizione dietro a Lecuona e Alex Loews. Proprio un errore del britannico nel secondo giro ha però permesso al neo campione del mondo di guadagnare una posizione e mettersi subito sulle tracce del compagno di squadra.

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A 18 giri dalla conclusione è arrivato il sorpasso decisivo su Lecuona. Da quel momento Bulega ha imposto il proprio ritmo, scavando progressivamente il solco fino a tagliare il traguardo con 3″870 di vantaggio.

Surra completa la festa italiana, bene anche Baldassari e Bassani

Ottima prova anche per Alberto Surra, terzo a 9″688 e capace di conquistare un podio prezioso al termine di una gara molto solida. Quarto Miguel Oliveira su BMW, davanti ad Alex Lowes. In top ten trovano spazio anche altri italiani: Lorenzo Baldassari ha chiuso sesto, Alex Bassani settimo e Yari Montella ottavo. Più indietro invece Andrea Locatelli, Danilo Petrucci, Mattia Rato e Stefano Manzi.

Per Bulega arriva così l’ennesima conferma di una stagione dominata quasi in lungo e in largo. Il titolo à già al sicuro, a l’italiano non sembra avere alcuna intenzione di rallentare: a Estoril è arrivata un’altra vittoria autoritaria, con Ducati ancora grande protagonista.