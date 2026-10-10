Mondiali Master 2026, Pianca ancora sul podio: bronzo nella spada Over70 a Tbilisi

Seconda giornata e seconda medaglia per l’Italia ai Mondiali Master di scherma 2026 a Tbilisi. Dopo l’argento conquistato a Manama nel 2025, Giuliano Panca si conferma ai vertici internazionali centrando il bronzo nella spada maschile O70. Una prova di grande solidità per l’azzurro, capace di superare quattro assalti a eliminazione diretta prima di arrendersi soltanto in semifinale al numero uno del ranking. Sfiorando invece il podio Veronica De Cicco e Margherita Camerin nella sciabola.

Pianca, percorso da applausi fino alla semifinale

La gara di Pianca comincia con due successi tiratissimi: 10-9 sull’olandese Breedvelt e 10-3 sul britannico Pollard. Negli ottavi l’azzurro supera il finlandese Bade ancora 10-9, poi conquista la certezza della medaglia battendo all’ultima stoccata l’australiano Osvath, sempre per 10-9.

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In semifinale arriva lo stop contro il belga Jean Stock, numero uno del ranking, che si impone 10-6. Per Pianca resta comunque un altro podio mondiale, dopo l’argento dello scorso anno.

De Cicco e Camerin a un passo dalla medaglia

Nella sciabola femminile O40 Veronica De Cicco raggiunge i quarti dopo aver battuto Mindirgasova 10-3 e Di Martino 10-7, prima di cedere 10-2 alla russa Verteletskaia e chiudere all’ottavo posto. Tra le O70, invece, Margherita Camerin parte fortissimo con due 10-0 consecutivi contro Sloan-Sainas e Stokermans, nma nei quarti viene fermata dalla britannica Narei per 10-3, terminando settima.

Domani spazio alle prove a squadre, con l’Italia pronta a giocarsi nuove possibilità di medaglia nella spada maschile e in quella femminile.