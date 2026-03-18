Vallefoglia ha vinto la Challenge Cup! L’Italia esulta in Europa

Vallefoglia ha vinto il primo trofeo europeo per l’Italia di tutta la stagione: l’Italia può esultare dopo il successo di questa sera

Vallefoglia ha vinto la Challenge Cup 2026 di volley femminile. E non è affatto un risultato scontato. Non sarà la massima competizione europea per quanto riguarda il volley femminile, ma è comunque la terza competizione dopo la Champions League e la CEV Cup.

La vittoria è di quelle pesanti, perché vale un trofeo e perché è arrivata ad Atene contro il Panathinaikos per 3-0. La partita è stata caratterizzata dalla netta superiorità da parte delle italiane, con i risultati di 25-20, 27-25, 25-16 nella finale di ritorno.

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Paradossalmente, l’andata era stata più tirata, dato che la vittoria era arrivata solo al tie-break alla Vitrifrigo Arena. In grade spolvero Bici e Omoruyi, anche stasera decisive con i punti più pesanti.

Il successo storico della Vallefoglia: vale più di un trofeo

Ciò che è incredibile è che Vallefoglia ha vinto la Challenge Cup alla sua prima apparizione continentale e dopo una cavalcata incredibile che ha permesso di portare in Italia il titolo. E pensare che al primo turno le ragazze si erano salvate al golden set, mettendo poi in fila una serie di prestazioni ottime e in crescendo.

Le ragazze di coach Andrea Pistola sono state le 27esime a portare la Challenge Cup in Italia. Si conferma l’ottima tradizione azzurra nel torneo, visto che l’ha vinto una squadra del Bel Paese per la quinta volta consecutiva dopo Chieri, Novara e Roma.