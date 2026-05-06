IBI 2026, giovedì da urlo al Foro Italico: Paolini, Sabalenka e sette azzurri in campo

Berrettini apre il Centrale contro Popyrin, poi Paolini e Gauff. In serata Sonego e il big match Sabalenka-Krejcikova. Sulla BNP Paribas Arena il derby Nardi-Pellegrino. In campo anche Bellucci, Maestrelli e Cadenasso.

Una giornata da non perdere al Foro Italico. La terza giornata dei main draw di singolare degli Internazionali BNL d’Italia 2026 propone un programma ricchissimo: la campionessa in carica Jasmine Paolini, la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, sette azzurri in campo e un derby tricolore tutto da gustare sulla BNP Paribas Arena. Il tutto condito da uno degli incontri serali più attesi del torneo.

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Centrale: si parte con Berrettini, poi Paolini, Gauff e Sabalenka

Il Campo Centrale accende i motori alle ore 11 con uno dei primi turni più attesi del tabellone maschile: Matteo Berrettini (n.100 ATP) affronta l’australiano Alexei Popyrin (n.60 ATP). È la quinta sfida tra il romano, 30 anni, e il 26enne di Sydney, con Berrettini avanti 3-1 nei precedenti — tutti però su cemento. Al Foro Italico il miglior risultato del romano resta il quarto di finale del 2020, quel torneo autunnale disputato causa Covid, dove fu fermato da Ruud al tie-break del terzo set.

Non prima delle ore 13 torna sul rosso più amato della sua carriera Jasmine Paolini (n.8 WTA), campionessa in carica del torneo romano, opposta alla francese Leolia Jeanjean (n.127 WTA). Un solo precedente tra le due, vinto dalla toscana. A seguire, terzo incontro della sessione diurna, esordio per la finalista degli IBI25 Coco Gauff (n.4 WTA) contro la vincente del match Putintseva-Valentova.

La sessione serale si apre con Lorenzo Sonego (n.66 ATP) contro il peruviano Ignacio Buse (n.62 ATP). È la decima presenza del torinese al Foro Italico, dove nel 2021 raggiunse la semifinale battendo i top 10 Rublev e Thiem prima di cedere a Djokovic. Nessun precedente tra i due.

Chiude il programma del Centrale il match più atteso della giornata in campo femminile: la n.1 WTA Aryna Sabalenka contro la ceca Barbora Krejcikova (n.53, ex campionessa a Roland Garros e Wimbledon). Sabalenka conduce 6-1 nei precedenti e quest’anno ha perso solo due volte sul tour.

BNP Paribas Arena: il derby azzurro Nardi-Pellegrino

Sulla BNP Paribas Arena il momento più atteso è il derby tricolore tra Luca Nardi (n.151 ATP, wild card) e Andrea Pellegrino (n.155 ATP, qualificato attraverso le prove di qualificazione). L’unico precedente parla a favore di Pellegrino, che superò Nardi nella semifinale del Challenger di Perugia dello scorso anno. Per entrambi sarà la quinta presenza agli IBI: per Nardi il miglior risultato finora è il secondo turno, per Pellegrino sarà invece la prima volta nel main draw di singolare. Il derby chiude il programma del campo come ultimo incontro.

Sempre sulla BNP Paribas Arena, il secondo match vedrà Mattia Bellucci (n.80 ATP) sfidare l’argentino Roman Andres Burruchaga (n.56 ATP). Nessun precedente tra il 24enne di Busto Arsizio e il coetaneo di Buenos Aires. Per Bellucci è la terza presenza agli IBI e la seconda nel main draw.

SuperTennis Arena: Maestrelli e Cadenasso al debutto

Due italiani in campo anche sulla SuperTennis Arena. Francesco Maestrelli (n.112 ATP) affronta come terzo incontro dalle ore 11 lo spagnolo esperto Roberto Bautista Agut (n.38 ATP, ex top 10): per il 23enne di Pisa è la prima volta nel main draw del Foro Italico, dopo due edizioni ferme al tabellone cadetto. A seguire tocca al più giovane del gruppo: Gianluca Cadenasso (n.183 ATP), 21 anni, genovese, alla sua prima esperienza assoluta in un torneo del livello degli Internazionali BNL d’Italia, presente grazie a una wild card. Il suo avversario è l’argentino Thiago Agustin Tirante (n.69 ATP), mai affrontato in precedenza.