IBI 2026, Brancaccio ci prova ma non basta: Townsend vince 6-3 6-2 in un’ora e mezza

La 25enne di Torre del Greco lotta fino in fondo ma la statunitense, specialista del doppio proveniente dalle qualificazioni, è superiore. Al secondo turno Townsend sfiderà Bouzkova.

Non era un sorteggio fortunato, e l’esito lo ha confermato. Nuria Brancaccio esce al primo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026 con il punteggio di 6-3 6-2 in poco più di un’ora e mezza di gioco contro la statunitense Taylor Townsend (n.90 WTA), proveniente dalle qualificazioni ma grandissima specialista del doppio. Le due non si erano mai affrontate prima in carriera.

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Il match: Brancaccio rompe per prima, poi Townsend domina

La 25enne di Torre del Greco (n.171 WTA) non si è arresa senza combattere. Nel primo set è stata proprio Brancaccio a procurarsi il vantaggio, strappando la battuta all’avversaria nel quinto gioco per portarsi sul 3-2. La risposta di Townsend però è stata immediata e devastante: la 29enne di Chicago ha inanellato sei giochi consecutivi, i primi quattro per chiudere il set sul 6-3 e i successivi due per mettere subito la freccia nel secondo parziale (2-0).

Nel secondo set Brancaccio ha cercato di restare agganciata alla partita: nel quinto gioco ha evitato il doppio break portandosi sul 3-2 e nel sesto ha avuto due palle-break per riaprire il discorso, senza però riuscire a convertirle (4-2). Nel settimo game Townsend ha strappato nuovamente la battuta alla campana (5-2) e ha chiuso sul 6-2 al terzo match-point — l’ultimo con uno smash a campo aperto.

Al secondo turno la statunitense sfiderà la ceca Marie Bouzkova (n.26 WTA, 24 del seeding).