Fasi Interregionali Campionati Italiani U17 di Boxe a Montecatini Terme dall’8 al 10 maggio: Live su Italia Boxe TV

Al PalaVinci le fasi eliminatorie dei Campionati Italiani Under 17 maschili e femminili, organizzate dalla Peg. Bertola su mandato FPI. I sorteggi dei tabelloni “Ragni” sono stati effettuati il 26 aprile. Tutto in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Dal 8 al 10 maggio 2026 il PalaVinci di Montecatini Terme ospita le Fasi Interregionali dei Campionati Italiani di Pugilato Olimpico Under 17, sia maschili che femminili. La manifestazione è indetta dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzata dalla Peg. Bertola. Tutte le giornate di gara sono trasmesse in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, al SEGUENTE LINK.

Il 26 aprile scorso sono stati effettuati i sorteggi dei tabelloni, denominati “Ragni”, sia per il torneo maschile che per quello femminile, definendo così il percorso che ogni pugile dovrà affrontare per accedere alle fasi successive del campionato nazionale.

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Le categorie di peso femminili (venerdì 8 maggio)

Le gare femminili prendono il via venerdì 8 maggio con sei categorie di peso: 46W kg (10 atlete), 48W kg (11), 50W kg (13), 54W kg (12), 57W kg (12), 63W kg (9) e 66W kg (9). Tra le atlete da seguire: Milani Vittoria (testa di serie n.1 nei 46W), Bertolone Matilde (n.1 nei 48W), Tartaglione Jennifer (n.1 nei 50W), Sinagra Serena (n.1 nei 54W), Stifani Morena (n.1 nei 57W), Amadori Mira (n.1 nei 63W) e Caldarella Gaia (n.1 nei 66W).

Le categorie di peso maschili

Le gare maschili si sviluppano su tre giornate con undici categorie. Il venerdì 8 maggio scendono sul ring: 46 kg (15 atleti), 48 kg (12), 75 kg (16) e 80 kg (9). Il sabato 9 e domenica 10 maggio proseguono le categorie: 50 kg (18 atleti), 52 kg (20), 54 kg (25), 57 kg (26), 60 kg (25), 63 kg (24), 66 kg (26), 70 kg (19) e 80+ kg (17).

Tra i pugili da tenere d’occhio: Nalli Luigi (testa di serie n.1 nei 46 kg), Fortunato Mattia (n.1 nei 48 kg), Viola Vincenzo (n.1 nei 50 kg), Maltoni Arturo (n.1 nei 52 kg), Di Silvio Cristian (n.1 nei 54 kg), Dichiera Nicolas (n.1 nei 57 kg), Spaziani Cesare (n.1 nei 60 kg), Risoluti Valentino (n.1 nei 63 kg), Barone Raul (n.1 nei 66 kg), Battaglia Niccolò (n.1 nei 70 kg), Miglietta Roberto (n.1 nei 75 kg), Lorusso Claudio (n.1 negli 80 kg) e Vinciati Achille (n.1 negli 80+ kg).