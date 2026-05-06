DP World Tour, Catalunya Championship in diretta su Sky e NOW dal 7 al 10 maggio

Otto italiani al via in Catalogna tra cui i fratelli Molinari, Manassero, Migliozzi e De Leo

Il DP World Tour fa tappa in Spagna con l’Estrella Damm Catalunya Championship, in programma da giovedì 7 a domenica 10 maggio sul percorso del Real Club de Golf El Prat di Barcellona. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.

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Otto azzurri in gara a Barcellona

Saranno otto i golfisti italiani presenti nella tappa catalana del circuito europeo. Tra i protagonisti attesi ci sono Francesco ed Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Gregorio De Leo.

Proprio Migliozzi e De Leo arrivano all’appuntamento spagnolo dopo aver sfiorato il successo nella tappa disputata la scorsa settimana in Turchia.

Omaggio a Severiano Ballesteros

Il Catalunya Championship si aprirà anche con un ricordo dedicato a Severiano Ballesteros, storica icona del golf mondiale e tra i più grandi campioni spagnoli di sempre.

Ballesteros conquistò cinque titoli Major tra il 1979 e il 1988 e fu protagonista della Ryder Cup con il Team Europe sia da giocatore che da capitano.

La squadra Sky per il torneo

La telecronaca del torneo sarà affidata a Fabrizio Redaelli, Massimo Scarpa, Marco Cogliati e Silvio Grappasonni.

La programmazione del Catalunya Championship su Sky e NOW

Giovedì 7 maggio

Dalle 13.30 alle 18.30

Sky Sport Golf

Telecronaca di Fabrizio Redaelli, Marco Cogliati e Massimo Scarpa

Venerdì 8 maggio

Dalle 13.30 alle 18.30

Sky Sport Golf

Telecronaca di Marco Cogliati e Massimo Scarpa

Sabato 9 maggio

Dalle 13.30 alle 18

Sky Sport Golf

Telecronaca di Fabrizio Redaelli, Massimo Scarpa e Silvio Grappasonni

Domenica 10 maggio