DP World Tour, Catalunya Championship in diretta su Sky e NOW dal 7 al 10 maggio

Otto italiani al via in Catalogna tra cui i fratelli Molinari, Manassero, Migliozzi e De Leo
Il DP World Tour fa tappa in Spagna con l’Estrella Damm Catalunya Championship, in programma da giovedì 7 a domenica 10 maggio sul percorso del Real Club de Golf El Prat di Barcellona. Il torneo sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW.
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Otto azzurri in gara a Barcellona
Saranno otto i golfisti italiani presenti nella tappa catalana del circuito europeo. Tra i protagonisti attesi ci sono Francesco ed Edoardo Molinari, Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Gregorio De Leo.
Proprio Migliozzi e De Leo arrivano all’appuntamento spagnolo dopo aver sfiorato il successo nella tappa disputata la scorsa settimana in Turchia.
Omaggio a Severiano Ballesteros
Il Catalunya Championship si aprirà anche con un ricordo dedicato a Severiano Ballesteros, storica icona del golf mondiale e tra i più grandi campioni spagnoli di sempre.
Ballesteros conquistò cinque titoli Major tra il 1979 e il 1988 e fu protagonista della Ryder Cup con il Team Europe sia da giocatore che da capitano.
La squadra Sky per il torneo
La telecronaca del torneo sarà affidata a Fabrizio Redaelli, Massimo Scarpa, Marco Cogliati e Silvio Grappasonni.
La programmazione del Catalunya Championship su Sky e NOW
Giovedì 7 maggio
- Dalle 13.30 alle 18.30
- Sky Sport Golf
- Telecronaca di Fabrizio Redaelli, Marco Cogliati e Massimo Scarpa
Venerdì 8 maggio
- Dalle 13.30 alle 18.30
- Sky Sport Golf
- Telecronaca di Marco Cogliati e Massimo Scarpa
Sabato 9 maggio
- Dalle 13.30 alle 18
- Sky Sport Golf
- Telecronaca di Fabrizio Redaelli, Massimo Scarpa e Silvio Grappasonni
Domenica 10 maggio
- Dalle 13 alle 18
- Sky Sport Golf
- Telecronaca di Fabrizio Redaelli, Massimo Scarpa e Silvio Grappasonni