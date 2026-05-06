Formula 1, Sky rinnova l’accordo: diritti esclusivi in Italia fino al 2032

Estesa la partnership pluriennale tra Sky e Formula 1: confermate anche Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy

Sky e Formula 1 hanno annunciato il rinnovo pluriennale della loro partnership, confermando la collaborazione per il prossimo decennio in Italia, Regno Unito e Irlanda.

Per il mercato italiano, Sky manterrà i diritti esclusivi della Formula 1 fino al 2032, garantendo la trasmissione di tutti i weekend di gara su Sky Sport e in streaming su NOW.

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Tutta la Formula 1 su Sky e NOW

Gli appassionati potranno continuare a seguire in diretta tutte le sessioni di prove libere, qualifiche, gare sprint e Gran Premi del Mondiale di Formula 1.

Alcuni GP continueranno inoltre ad essere trasmessi in diretta anche in chiaro su TV8.

L’accordo comprende anche la copertura completa di Formula 2, Formula 3, Porsche Supercup e F1 Academy, che resteranno parte integrante dell’offerta sportiva di Sky.

Dana Strong: “Momento entusiasmante per la Formula 1”

La Group CEO di Sky, Dana Strong, ha commentato così il rinnovo dell’accordo:

“L’estensione della nostra partnership con la Formula 1 arriva in un momento entusiasmante, mentre entriamo insieme in una nuova era. Per i nostri clienti non c’è mai stato un momento migliore per seguire questo sport”.

“Siamo orgogliosi del ruolo che abbiamo svolto nel sostenere la crescita dello sport attraverso uno storytelling di livello mondiale, l’innovazione e investimenti a lungo termine. Questo accordo consolida la posizione di Sky come casa della Formula 1”.

Nel suo intervento, Dana Strong ha citato anche il talento emergente di Kimi Antonelli, indicandolo come uno dei protagonisti della nuova generazione di piloti.

Duilio: “Continueremo a raccontare la Formula 1 con la qualità Sky”

Soddisfazione anche da parte del CEO di Sky Italia, Andrea Duilio:

“Siamo molto soddisfatti di questo nuovo accordo, che conferma la solidità della nostra partnership pluriennale con la Formula 1, in Italia sinonimo di tradizione e passione uniche”.

“Continueremo a valorizzarla al meglio, come solo Sky sa fare, offrendo ancora per molti anni grandi sfide raccontate con la qualità editoriale e tecnologica che ci contraddistingue”.

Domenicali: “Sky partner affidabile e appassionato”

Parole di apprezzamento anche da parte del presidente e CEO della Formula 1, Stefano Domenicali:

“Sky è sempre stato un partner dedicato, affidabile e appassionato sin dall’inizio della nostra collaborazione”.

“Il loro approccio all’avanguardia per le trasmissioni in diretta, la creazione di contenuti e le analisi dietro le quinte ha fatto la differenza nel continuare a far crescere il nostro sport”.

Crescono gli ascolti della Formula 1 in Italia

Sky sottolinea anche la crescita del pubblico italiano della Formula 1. Dall’inizio della stagione 2026 gli ascolti sarebbero aumentati del 25%, anche grazie alle prestazioni di Kimi Antonelli.

La vittoria del pilota italiano nel Gran Premio della Cina ha raccolto 1,2 milioni di spettatori in diretta su Sky e 1,4 milioni in differita su TV8.

Confermata la squadra Sky F1

La copertura editoriale continuerà ad essere affidata alla squadra Sky guidata da Carlo Vanzini, affiancato dagli ex piloti Marc Gené e Ivan Capelli, oltre agli inviati presenti nei paddock di tutto il Mondiale.