IBI 2026, derby azzurro alla Grant: Pigato domina il primo set poi crolla, la 18enne romana vince 1-6 6-2 6-4

Dopo oltre due ore di lotta sul campo BNP Paribas Arena, la romana si impone rimontando un set di svantaggio. Al secondo turno sfiderà la canadese Mboko, testa di serie n.10.

Un derby che ha regalato emozioni, ribaltamenti e colpi di scena. Sulla BNP Paribas Arena degli Internazionali BNL d’Italia 2026, Tyra Grant (n.234 WTA) si impone su Lisa Pigato (n.141 WTA) per 1-6 6-2 6-4 in oltre due ore di battaglia. Per la 18enne romana è il primo successo nel main draw al Foro Italico — alla seconda partecipazione — dopo aver già rotto il ghiaccio a livello 1000 a Madrid poche settimane fa.

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Primo set: Pigato domina, Grant regala tre break

Il primo set racconta una storia a senso unico. Grant scende in campo con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra e, nonostante si procuri la prima palla-break nel secondo gioco, è Pigato a prendere il comando. La bergamasca strappa il servizio alla rivale nel terzo game, consolida sul 3-1 con un bel cross di diritto, poi approfitta dei tanti errori gratuiti dell’avversaria — ben 17 contro i soli 7 di Pigato nel parziale — per portarsi 5-1. Grant cede un terzo break con un doppio fallo e il primo set va alla lombarda per 6-1.

Secondo set: la svolta emotiva di Grant

L’inizio di secondo set è ancora difficile per la romana, sull’orlo delle lacrime. Ma qualcosa cambia: Grant annulla tre palle-break consecutive nel secondo game, torna a tenere il servizio e comincia a trovare risposte sempre più precise. Dopo il break del 3-1, complice anche un doppio fallo di Pigato, Grant allunga e piazza una risposta di diritto lungolinea devastante per il 4-1. Restituisce un break con un doppio fallo (4-2) ma se lo riprende subito. Il parziale si chiude 6-2 a favore di Tyra, che ha ribaltato la situazione con autorità.

Set decisivo: cinque break, la spunta Grant

Il terzo set è un continuo scambio di break. Pigato rompe per prima nel terzo gioco (2-1), Grant pareggia e va avanti (3-2), poi strappa di nuovo la battuta nel fatidico settimo gioco (4-3). Ma Pigato non molla, recupera il controbreak (4-4) e il turno di battuta diventa quasi una condanna per chi serve. Al quinto break del parziale è però Grant a guadagnarsi il diritto di servire per il match. La 18enne romana non trema: si procura due match-point con un diritto inside-out, Pigato ne cancella uno con un drop-shot di rovescio, ma sul secondo la prima di servizio al centro non tradisce: 6-4, match e qualificazione.

Al secondo turno Grant affronterà la canadese Victoria Mboko (n.9 WTA, 10 del seeding): nessun precedente tra le due.