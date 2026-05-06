Europei Targa di Antalya, i convocati dell’Italia per la rassegna continentale

Dodici arcieri azzurri in gara dal 17 al 25 maggio in Turchia tra ricurvo e compound

L’Italia del tiro con l’arco si prepara ai Campionati Europei Targa di Antalya, in programma in Turchia dal 17 al 25 maggio. Saranno dodici gli arcieri convocati per rappresentare la Nazionale azzurra nella principale competizione continentale della stagione, suddivisi equamente tra ricurvo e compound.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’Italia riparte dai risultati di Essen 2024

Nell’ultima edizione degli Europei, disputata nel 2024 a Essen, in Germania, l’Italia conquistò il titolo continentale a squadre nel compound, oltre a due medaglie d’argento ottenute con la squadra maschile del ricurvo e con Elisa Roner.

Diversi protagonisti di quella spedizione sono stati confermati anche per Antalya.

I convocati del ricurvo

Nel ricurvo maschile spazio a Mauro Nespoli e Federico Musolesi, entrambi dell’Aeronautica Militare e già protagonisti agli Europei di due anni fa. Con loro ci sarà anche Matteo Borsani delle Fiamme Gialle, reduce dal quarto posto individuale conquistato agli ultimi Mondiali.

Nel femminile confermata invece la squadra che ha recentemente conquistato l’oro all’European Grand Prix. Convocate Tatiana Andreoli e Chiara Rebagliati delle Fiamme Oro insieme a Roberta Di Francesco delle Fiamme Azzurre.

Le riserve a casa saranno Francesco Gregori della Marina Militare e Lucilla Boari delle Fiamme Oro.

I convocati del compound

Nel compound maschile ci saranno Michea Godano delle Fiamme Gialle, campione europeo in carica a squadre, Lorenzo Gubbini delle Fiamme Oro, reduce da tre ori conquistati all’European Grand Prix, e Marco Morello dell’Aeronautica Militare.

Nel femminile spazio a Elisa Roner delle Fiamme Gialle, Giulia Di Nardo delle Fiamme Oro e Andrea Nicole Moccia degli Arcieri Tigullio.

Anche in questo caso sono state indicate due riserve: David Pasqualucci dell’Aeronautica Militare ed Elisa Bazzichetto degli Arcieri Decumanus Maximus.

Lo staff della Nazionale azzurra

Lo staff che accompagnerà la Nazionale italiana agli Europei sarà composto da: