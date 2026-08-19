Taranto 2026, l’Italvolley parte su Italia Team TV: doppio esordio azzurro in esclusiva

L’Italvolley è pronta a debuttare ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 con un doppio appuntamento in esclusiva sui canali del CONI. Le Nazionali italiana femminile e maschile scenderanno entrambe in campo alle 18.00, inaugurando la programmazione dedicata alla manifestazione su Italia Team TV.
Italia-Bosnia e Italia-Portogallo in contemporeanea
Sul Canale 1 sarà trasmessa la sfida tra Italia e Bosnia, esordio della Nazionale femminile nel Gruppo A, in programma al Pala Germano Ventura di Lecce.
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Contemporaneamente, sul Canale 2, spazio alla formazione maschile impegnata contro il Portogallo al PalaPentassuglia di Brindisi. Due partite che permetteranno agli appassionati di seguire fin dall’inizio il cammino delle rappresentative azzurre nel torneo mediterraneo.
Diretta su Italia Team TV e sull’app Sportface
Entrambi gli incontri saranno disponibili in diretta sulla piattaforma Italia Team TV e sull’app di Sportface, partner tecnologico del CONI per la distribuzione streaming dei contenuti.
Il doppio esordio dell’Italvolley apre così la copertura speciale predisposta dal Comitato Olimpico Italiano per Taranto 2026. L’obiettivo è ampliare l’offerta televisiva della ambientazione e consentire al pubblico di seguire il maggior numero possibile di gare degli azzurri.