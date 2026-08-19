Giochi del Mediterraneo, l’Italia del Trap prepara l’assalto: azzurri in raduno a Torricella

La Nazionale italiana di Trap è al lavoro a Torricella in vista dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dopo il raduno della squadra di Skeet, tocca ora agli specialisti della Fossa Olimpica completare la preparazione sule pedane dell’impianto tarantino. Il direttore tecnico Marco Conti ha a disposizione due giorni per definire gli ultimi dettagli prima dell’inizio delle gare.
Stanco, Sessa, De Filippis e Buccolieri guidano l’Italia
La squadra azzurra è composta da Silvana Maria Stanco, Erica Sessa, Mauro De Filippis ed Emanuele Buccolieri. Quattro tiratori di grande esperienza chiamati a rappresentare l’Italia nella 20esima edizione della rassegna mediterranea.
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Il raduno servirà soprattutto a rifinire la condizione e prendere confidenza con le pedane che ospiteranno la competizione. Un vantaggio importante per gli azzurri, che potranno studiare in anticipo riferimenti, condizioni ambientali e caratteristiche dell’impianto.
Individuale il 25 e il 16 agosto, poi spazio al Mixed Team
Il programma del Trap entrerà nel vivo martedì 25 e mercoledì 26 agosto, giornate dedicate alle competizioni individuali. Giovedì 27 agosto sarà invece la volta del Mixed Team, ultima occasione per arricchire il bottino azzurro.
Per Conti e i suoi atleti inizia quindi la fase decisiva della preparazione. L’Italia arriva all’appuntamento casalingo con ambizioni importanti e con una squadra costruita per essere protagonista: il raduno di Torricella rappresenta l’ultimo passaggio prima di iniziare la caccia alle medaglie.