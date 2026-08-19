Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, apre il Fan Village in piazza Garibaldi: programma, musica e iniziative

Da giovedì 20 agosto al 3 settembre lo spazio sarà aperto ogni giorno dalle 18 alle 24. Sport, concerti, cultura, formazione, enogastronomia e iniziative dedicate al territorio accompagneranno la manifestazione fuori dagli impianti di gara.

I Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 arrivano anche nel cuore della città. Da giovedì 20 agosto al 3 settembre piazza Garibaldi ospiterà il Fan Village, aperto ogni giorno dalle 18.00 alle 24.00 e pensato per coinvolgere cittadini, visitatori e appassionati anche lontano dagli impianti sportivi.

Il programma unirà sport, musica, cultura, formazione ed enogastronomia, trasformando la piazza in uno dei principali punti di incontro durante le giornate della manifestazione.

Parata, flash mob e Inno nazionale per l’inaugurazione

L’apertura del Fan Village sarà accompagnata da una parata e da un flash mob, seguiti dall’esecuzione dell’Inno nazionale e dai saluti istituzionali.

Al centro di piazza Garibaldi sarà allestita una cassa armonica con schermi LED, destinata a ospitare concerti, incontri e diversi momenti di intrattenimento.

Nel villaggio troveranno spazio anche il merchandising ufficiale dei Giochi, gli sponsor e un infopoint attraverso il quale sarà possibile ricevere informazioni sulle gare e sulle iniziative in calendario.

Le masterclass tra prodotti pugliesi e tradizioni mediterranee

Una parte importante della programmazione sarà dedicata alla valorizzazione delle produzioni e delle tradizioni del Mediterraneo.

Le masterclass di PUJJE proporranno appuntamenti dedicati, tra gli altri, all’olio pugliese, ai vini, al grano siciliano, alla cucina mediterranea, alla pizza e alla mixology.

Non mancheranno inoltre incontri incentrati sul benessere e sulla meditazione.

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Libri, sport, salute e formazione

Il calendario culturale comprende anche la presentazione del libro di Alessandro Brunello, “Cambio vita, vado al Sud”.

Sono previsti inoltre talk dedicati al rapporto tra sport, salute e comunità, con temi che andranno dalla prevenzione delle dipendenze all’invecchiamento attivo.

Spazio anche alla formazione con appuntamenti dedicati agli ITS Academy pugliesi e al programma Erasmus+.

Concerti e Mediterranean DJ Set

Il Fan Village accompagnerà le serate dei Giochi anche con una ricca proposta musicale. Sono in programma i concerti degli Eufonia e l’esibizione della Banda Musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In diverse serate, dalle 22.30 a mezzanotte, spazio inoltre ai Mediterranean DJ Set.

Il docufilm dedicato al territorio

A completare la programmazione sarà la proiezione di “Piccolo, Grande, Infinito MARE”, docufilm del regista tarantino Giuseppe Carucci dedicato al racconto e alla valorizzazione del territorio.

Il Fan Village punta così a diventare uno spazio nel quale vivere l’atmosfera dei XX Giochi del Mediterraneo anche al di fuori delle competizioni, mettendo insieme intrattenimento, cultura, identità locale e promozione delle eccellenze tarantine e mediterranee.