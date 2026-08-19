Diamond League su Sky e NOW, doppio appuntamento a Losanna e Silesia: Diaz, Tamberi, Battocletti e Fabbri in gara

Venerdì 21 agosto alle 20 spazio alla tappa svizzera, domenica 23 alle 16 si gareggia in Silesia. Tanti azzurri protagonisti dopo gli Europei: diretta su Sky Sport Max e streaming su NOW.
La grande atletica leggera torna protagonista su Sky e NOW con due appuntamenti ravvicinati della Diamond League 2026. Il circuito farà tappa prima a Losanna, venerdì 21 agosto, e poi in Silesia, domenica 23 agosto.
Entrambi i meeting saranno trasmessi in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW, con numerosi protagonisti reduci dagli Europei pronti a tornare subito in gara.
Diamond League Losanna, Diaz sfida ancora Pichardo
Il primo appuntamento è fissato per venerdì 21 agosto alle ore 20 con la tappa di Losanna.
I riflettori italiani saranno puntati soprattutto sul salto triplo maschile, dove Andy Diaz e Andrea Dallavalle ritroveranno il portoghese Pedro Pichardo in una gara che si preannuncia di altissimo livello.
Spazio anche a Francesco Pernici, impegnato negli 800 metri dopo essersi messo in evidenza nelle ultime uscite internazionali.
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Silesia, quattro campioni europei azzurri in gara
La Diamond League tornerà poi in scena domenica 23 agosto alle ore 16 con il meeting della Silesia.
In questo caso saranno ben quattro gli azzurri campioni d’Europa presenti. Gianmarco Tamberi sarà impegnato nel salto in alto, mentre Leonardo Fabbri tornerà in pedana nel getto del peso.
Nei 5000 metri sarà invece protagonista Nadia Battocletti, mentre Dariya Derkach sarà al via nel salto in lungo.
Diamond League su Sky e NOW: la programmazione
Venerdì 21 agosto
Ore 20.00 – Diamond League, Losanna
Diretta: Sky Sport Max
Streaming: NOW
Telecronaca: Nicola Roggero
Commento tecnico: Stefano Baldini
Domenica 23 agosto
Ore 16.00 – Diamond League, Silesia
Diretta: Sky Sport Max
Streaming: NOW
Telecronaca: Nicola Roggero
Commento tecnico: Stefano Baldini
Atletica anche su Sky Sport 24 e sulle piattaforme digitali
Gli aggiornamenti sulla Diamond League saranno disponibili anche su Sky Sport 24, sul sito SkySport.it, su Sky Sport Insider, sull’App Sky Sport e attraverso gli account social ufficiali di Sky Sport.
Dopo gli Europei, dunque, l’atletica non si ferma: nel giro di tre giorni Losanna e Silesia riporteranno in pista e in pedana alcuni dei principali protagonisti internazionali, con una nutrita presenza azzurra.