ATP Cincinnati, Cobolli non si ferma più: rimonta Jodar e vola ai quarti

Flavio Cobolli continua il suo grande momento e conquista per la prima volta in carriera i quarti di finale di un Masters 1000 sul cemento. A Cincinnati il romano supera in rimonta Rafael Jodar con il punteggio di 4-6 7-6 (3) 6-3, al termine di una battaglia durata oltre due ore. Per l’azzurro si tratta della 30esima vittoria stagionale, un successo pesante anche in chiave Race to Turin.

Jodar parte meglio, Cobolli resiste e cambia il match

Lo spagnolo ha iniziato con grande aggressività, comandando con il dritto e sfruttando al meglio servizio e primo colpo. Il break ottenuto nel primo set gli ha permesso di chiudere 6-4, mentre Cobolli ha faticato inizialmente a trovare ritmo e profondità.

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Nel secondo parziale, però, l’italiano ha alzato il livello da fondo campo e ha trasformato la sfida in una battaglia di nervi. Arrivato al tie-break, Cobolli ha giocato con maggiore lucidità e si è imposto 7-3, cambiando l’inezia dell’incontro.

Break decisivo nel terzo

Nel set decisivo Jodar ha iniziato a perdere brillantezza, mentre Cobolli ha aumentato la pressione. Il momento chiave è arrivato sul 3-2, quando l’azzurro ha sfruttato alcuni errori dello spagnolo per conquistare il break.

Da quel momento Flavio ha gestito il vantaggio senza tremare, chiudendo 6-3. Il successo consolida inoltre il suo quarto posto nella Race to Turin, proprio contro uno degli avversari diretti alla corsa alle ATP Final. Nei quarti affronterà il vincente della sfida tra Zverev e Paul.