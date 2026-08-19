Sky Sport, grandi ascolti per atletica e nuoto: ora Europei di volley e Mondiali di basket

Oltre 2,7 milioni di spettatori unici per entrambe le rassegne continentali. L’atletica ha pesato per il 34% degli ascolti complessivi dei canali Sky Sport, mentre il nuoto cresce del 46% rispetto ai Mondiali di Singapore 2025. Da venerdì 21 agosto spazio agli Europei femminili di volley, poi Mondiali di basket ed Europei maschili.

L’estate sportiva di Sky continua a registrare numeri importanti. Dopo gli Europei di atletica di Birmingham e gli Europei di nuoto di Parigi, entrambi capaci di superare quota 2 milioni e 700 mila spettatori unici nel corso delle rispettive competizioni, la programmazione della Casa dello Sport si prepara ad accogliere nuovi grandi appuntamenti.

Il prossimo è già alle porte: da venerdì 21 agosto prenderanno il via gli Europei femminili di volley. A settembre toccherà poi ai Mondiali femminili di basket e agli Europei maschili di pallavolo.

Atletica protagonista: il 34% degli ascolti di Sky Sport

Gli Europei di atletica di Birmingham hanno chiuso con una media di 44 mila spettatori giornalieri. Nell’ultima settimana di gare la manifestazione ha rappresentato da sola il 34% degli ascolti complessivi dei canali Sky Sport.

La sessione serale più seguita è stata quella con le finali dei 100 metri maschili e dei 5000 metri femminili, che ha raccolto 305 mila spettatori medi complessivi in Total Audience.

Secondo miglior risultato per la serata dedicata al salto in lungo femminile e alle staffette 4×400 maschile e femminile, vista da 255 mila spettatori medi.

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Nuoto, ascolti in crescita del 46%

Bilancio positivo anche per gli Europei di nuoto di Parigi, che hanno fatto registrare una media di 19 mila spettatori giornalieri, con una crescita del 46% rispetto ai Mondiali di Singapore del 2025.

Nella seconda parte della rassegna le gare in vasca hanno registrato un ulteriore incremento degli ascolti del 51%.

La sessione serale con le finali dei 100 rana maschili e degli 800 stile libero femminili è stata tra le più viste, con 219 mila spettatori medi complessivi in Total Audience.

Molto seguita anche l’ultima serata, con i 400 stile libero femminili e le staffette 4×100 misti, che ha raggiunto 213 mila spettatori medi.

Da venerdì gli Europei femminili di volley

Archiviati atletica e nuoto, la programmazione estiva di Sky Sport prosegue con gli Europei femminili di pallavolo, al via venerdì 21 agosto.

L’Italia sarà tra le grandi protagoniste della rassegna continentale e proverà a proseguire una stagione ricca di appuntamenti internazionali nella Casa dello Sport.

A settembre Mondiali di basket ed Europei maschili di volley

Il calendario continuerà poi dal 4 al 13 settembre con i Mondiali femminili di basket, in programma a Berlino.

Dal 9 settembre spazio invece agli Europei maschili di volley, altro appuntamento di primo piano della programmazione Sky.

I dati di ascolto comprendono le visioni su DTH/IPTV, Sky Go e NOW.