Jacobs, confermata la lesione muscolare: stop dopo il ritiro nella finale europea dei 100

Arriva il responso medico sulle condizioni di Marcell Jacobs. La risonanza magnetica effettuata oggi a Roma ha evidenziato una lesione muscolare di media entità al muscolo pettine della coscia sinistra, già in fase di risoluzione. L’azzurro era stato costretto al ritiro durante la finale dei 100 metri agli Europei di Birmingham della scorsa settimana.

Lesione di media entità, Jacobs prosegue le terapie

Gli accertamenti hanno quindi confermato la natura muscolare del problema accusato dal velocista italiano. La Federazione ha precisato che la lesione risulta già in via di risoluzione, un elemento incoraggiante nel percorso di recupero.

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Jacobs aveva ricevuto le prime cure immediatamente dopo l’infortunio verificatosi durante la rassegna continentale e continuerà ora il proprio percorso terapeutico a Roma. L’esito degli esami è stato comunicato dal vice medico federale Bernardino Petrucci.

Ora il recupero, senza forzare i tempi

Per Jacobs comincia dunque una fase delicata, nella quale l’obiettivo principale sarà recuperare completamente senza anticipare il ritorno in pista. La diagnosi di una lesione di media entità impone inevitabilmente prudenza, anche se il fatto che sia già in fase di risoluzione rappresenta un segnale positivo.

Lo stop arrivato proprio nella finale europea ha interrotto bruscamente l’appuntamento di Birmingham. Adesso tutte le attenzioni saranno rivolte alle terapie e all’evoluzione dell’infortunio, prima di stabilire i tempi effettivi per il rientro alle competizioni.