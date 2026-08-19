Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, cerimonia d’apertura: orario, programma e dove vederla in tv

Venerdì 21 agosto alle 20.00 lo stadio Erasmo Iacovone ospiterà lo spettacolo “Il mito diventa futuro”. Sul palco Al Bano, Mietta, Serena Brancale e i Rockin’1000. Diretta su Rai 2 e streaming su RaiPlay.

Taranto è pronta ad accendere ufficialmente i riflettori sui XX Giochi del Mediterraneo 2026. La cerimonia d’apertura è in programma venerdì 21 agosto alle ore 20.00 allo stadio Erasmo Iacovone, con uno spettacolo pensato per unire sport, storia, musica e identità mediterranea.

La manifestazione riunirà circa 4.000 atleti provenienti da 26 Paesi tra Europa, Asia e Africa. L’appuntamento inaugurale sarà trasmesso in chiaro su Rai 2 HD e potrà essere seguito anche in streaming attraverso RaiPlay.

“Il mito diventa futuro”: lo spettacolo inaugurale

La cerimonia è stata ideata e realizzata da G2 Eventi, società controllata da Casta Diva Group, e porterà il titolo “Il mito diventa futuro”.

Il racconto scenico sarà costruito attorno al Mediterraneo e alla storia di Taranto, mettendo in relazione memoria e futuro. Uno dei riferimenti centrali sarà la Magna Grecia, insieme alla figura simbolica dell’Atleta di Taranto.

L’obiettivo sarà trasformare l’eredità storica della città in un richiamo ai valori dello sport contemporaneo, dall’inclusione al dialogo tra i popoli, passando per pace, rispetto e sostenibilità.

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Al Bano, Mietta e Serena Brancale sul palco

Un ruolo importante nella serata sarà affidato alla musica. Sul palco dello Iacovone sono attesi Al Bano, Mietta e Serena Brancale, protagonisti di uno spettacolo che avrà una forte componente legata alla Puglia.

Alla cerimonia parteciperanno anche i Rockin’1000, la formazione che porterà nello stadio la componente rock dello show inaugurale.

Musica e spettacolo accompagneranno così il momento che darà ufficialmente il via alla ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo.

Cerimonia d’apertura Taranto 2026: data e orario

Venerdì 21 agosto 2026

Ore 20.00 – Cerimonia d’apertura dei XX Giochi del Mediterraneo

Luogo: stadio Erasmo Iacovone, Taranto

Dove vedere la cerimonia d’apertura in tv e streaming

La cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 sarà trasmessa in diretta televisiva nazionale e in chiaro su Rai 2 HD a partire dalle ore 20.00.

Sarà possibile seguire l’intero spettacolo anche in diretta streaming su RaiPlay, tramite sito, dispositivi mobili e smart tv.

Con la cerimonia dello Iacovone prenderà così ufficialmente il via la grande rassegna multisportiva che porterà per quasi due settimane a Taranto e in Puglia migliaia di atleti del bacino mediterraneo.