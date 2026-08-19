Lukaku attacca il Napoli: “L’ultimo anno è stato il peggiore della mia vita”

Il belga, passato al Fenerbahce, torna sulla sua esperienza in azzurro: “Meglio essere andato via, falso che non fossi in forma”. Poi guarda avanti: “Voglio continuare fino al 2030”.

Romelu Lukaku torna a parlare del Napoli e lo fa con parole molto dure. L’attaccante belga, trasferitosi al Fenerbahce dopo le ultime due stagioni trascorse in azzurro, ha raccontato il proprio punto di vista sull’ultima annata vissuta in Italia.

“È stato meglio per me andare via da Napoli. L’affermazione che io non sarei in forma è semplicemente falsa. Probabilmente l’hanno detta in Italia per boicottarmi. Sono al 100% in forma per giocare. L’ultimo a Napoli è stato l’anno peggiore della mia vita”, ha dichiarato ai microfoni della tv belga.

Lukaku: “Al Fenerbahce ho ritrovato motivazioni”

Intervistato dall’ex calciatore Gilles De Bilde dopo l’andata dei preliminari di Champions League contro il Lione, Lukaku ha poi spiegato le ragioni che lo hanno portato ad accettare la nuova esperienza in Turchia.

“Ho firmato qui al Fenerbahce per una stagione con un’opzione per un’altra, spero di poter onorare questi due anni. Dopodiché, tornerò a casa e sarò ancora in forma”.

Il belga ha quindi ribadito la volontà di proseguire ancora a lungo la propria carriera: “Ho sempre detto di voler continuare fino al 2030, anche con la Nazionale. Dopo sarà game over”.

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“Ho bisogno di motivazioni, qui è la soluzione migliore”

Lukaku ha sottolineato come la scelta del Fenerbahce sia legata anche alla necessità di ritrovare nuovi stimoli.

“Se dai sempre retta alle opinioni altrui, diventi infelice. Io mi prendo cura di me stesso e ora sono tornato. Questa in Turchia è una nuova esperienza, ad alto livello professionale”.

“Sapete bene come sono fatto, ho bisogno di motivazioni. È la soluzione migliore per me, voglio continuare a giocare ad alti livelli. Qui giocherò in un campionato forte, lotterò per vincere dei trofei e chissà, magari anche la Champions League. È un bene per me e per la Nazionale”.

L’accoglienza dei tifosi turchi

Parole molto diverse, invece, per il pubblico del Fenerbahce, che ha accolto Lukaku con grande entusiasmo.

“È stata una delle poche volte in cui sono rimasto davvero impressionato. È stato fenomenale”.

L’attaccante ha infine spiegato di non essere ancora pronto per sostenere un minutaggio elevato, nonostante si senta fisicamente in buone condizioni.

“Oggi avrei voluto giocare più di dieci minuti ma mi sono allenato a pieno ritmo solo per quattro giorni, seppur con doppie sessioni. È un percorso che devo seguire. Ci vorrà del tempo e devo guadagnarmi il mio posto. Con l’età si diventa più pazienti”.