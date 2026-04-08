Successo europeo per Myriam Sylla: ha vinto la Cev Cup con il Galatasaray

Myriam Sylla continua a conquistare trofei e onori: è arrivata anche la Cev Cup con la casacca del Galatasaray

I sogni son desideri. Ma per Myriam Sylla diventano ben presto grandi obiettivi, come dimostrano i grandi successi in Nazionale, alle Olimpiadi e in tutta la sua carriera, anche con i club.

Oggi purtroppo una campionessa di queste proporzioni non gioca più nel campionato italiano, ma si è fatta attrarre dagli investimenti e dai valori della Turchia. Il Galatasaray Istanbul ha migliorato di molto il suo team proprio grazie a lei e la dimostrazione è arrivata proprio questa sera.

Il club turco, infatti, ha vinto la CEV Cup 2026 di volley femminile, la seconda competizione europea per importanza dopo la Champions League. All’andata Sylla e compagne avevano vinto al the-break, ma stasera le turche l’hanno fatto ancora una volta nella finale di ritorno.

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Per il Galatasaray è il primo successo della storia in CEV Cup, dopo aver perso le finali del 2012 contro Busto Arsizio, del 2016 contro la Dinamo Krasnodar e del 2021 contro Monza.

Il successo di Sylla e la vittoria contro Chieri

Il Galatasaray ha sconfitto Chieri per 3-1 (25-28; 25-22; 25-18; 25-18), purtroppo per le ragazze piemontesi, che hanno cercato in tutti i modi di ribaltare punteggio e pronostico, ma non sono riuscite nell’impresa.

Ha vinto il primo set e poi hanno cercato la fuga sul 14-11 nel secondo, ma poi hanno dovuto cedere il passo al ritorno prepotente delle turche. Ricordiamo che ora l’Italia non potrà completare l’en-plein continentale, dopo il trionfo di Vallefoglia in Challenge Cup e con la prospettiva di vincere la Final Four di Champions League che vedrà protagoniste Conegliano e Scandicci.