Scudetto Volley: Milano ad un passo dalla finale, oggi sfida decisiva

La semifinale scudetto del campionato di pallavolo femminile tra Milan e Scandicci è giunta al bivio decisivo. La gara di questa sera a Firenze potrebbe diventare l’ultima della serie.

Pallavolo femminile, semifinali: oggi Milano può strappare il pass per la finale

Questa sera, alle ore 20.30 presso il Pala BigMat di Firenze, la Savino Del Bene Scandicci ospiterà la Numia Milano per il terzo e potenzialmente ultimo atto della serie di semifinali scudetto.

La formazione lombarda si presenta all’appuntamento forte del duplice vantaggio accumulato nelle sfide precedenti, trovandosi a una sola lunghezza dall’approdo in finale, dove ad attendere c’è già Conegliano.

Il tabellone attuale premia nettamente il sestetto meneghino, capace di imporsi in tre set nel primo confronto esterno e di completare una complessa rimonta fino al successo al tie-break nel secondo incontro disputato all’Allianz Cloud.

Tale scenario costringe la compagine toscana, che aveva peraltro chiuso meglio la stagione regolare, a ottenere obbligatoriamente un risultato positivo. Una sconfitta oggi, infatti, significherebbe eliminazione diretta, mentre una vittoria consentirebbe di prolungare il confronto ad almeno gara 4.

Chi deciderà la gara: Egonu sfida Antropova

Sotto il profilo tecnico, le statistiche delle prime due partite tra Milano e Scandicci hanno evidenziato un netto predominio in attacco in entrambe le compagini.

Per questo, l’attenzione rimane inevitabilmente focalizzata sul rendimento delle due opposte di riferimento: Ekaterina Antropova e Paola Egonu, che in questa serie hanno confermato tutto il loro valore.

Per quanto riguarda i probabili schieramenti, le formazioni seguiranno i moduli già collaudati. Il collettivo toscano affiderà la regia a Marta Bechis, supportata in attacco dalle schiacciatrici Caterina Bosetti e Avery Skinner, con Camilla Weitzel e Linda Nwakalor al centro e il libero Brenda Castillo in seconda linea.

Sul fronte milanese, la distribuzione spetterà a Francesca Bosio, chiamata a innescare Elena Pietrini, Khalia Lanier e Rebecca Piva, quest’ultima fondamentale in gara-2. Il sestetto sarà completato dall’apporto a muro di Hena Kurtagic e Anna Danesi, sotto l’attenta supervisione difensiva di Eleonora Fersino.

Come seguire l’appuntamento? Gara 3 è in programma questa sera, con fischio d’inizio alle ore 20.30.

Gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta televisiva in chiaro su Rai Sport e sui canali di Sky Sport per gli abbonati, oltre che in streaming sulle piattaforme RaiPlay, Now TV e sul portale specializzato Volleyball World TV (VBTV).

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