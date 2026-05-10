Cambia tutto per Carlos Alcaraz: le ultime notizie sull’infortunio – Sportface.it

Cambia tutto per Carlos Alcaraz: le ultime notizie sull’infortunio

Carlos Alcaraz sarebbe tornato a vedere un po’ di luce dopo giorni pesanti.. La sua stagione sulla terra si è fermata per il problema al polso destro, lo stesso che lo ha portato a saltare Roma e Roland Garros.

Il punto, adesso, non sarebbe più soltanto capire cosa si è perso, ma cosa potrebbe ancora salvare. Secondo Diario Sport, le ultime immagini di Alcaraz avrebbero invitato a un certo ottimismo in vista della stagione sull’erba, con Wimbledon come obiettivo possibile, anche se non ancora da dare per acquisito.

Alcaraz, infortunio al polso: come sta oggi

Il polso, per uno come Alcaraz, cambia quasi tutto. Se quella zona non risponde bene, non basta stringere i denti, perché il rischio sarebbe portarsi dietro il problema per mesi.

La lesione era emersa a Barcellona, dopo il debutto contro Otto Virtanen, e già allora Alcaraz aveva scelto di fermarsi.

Chi segue il tennis, sa che la ricaduta è molto concreta e Alcaraz non può permettersi un rientro solo di facciata.

Wimbledon nel mirino

Wimbledon, a questo punto, resterebbe il nome cerchiato in rosso, ma con molti condizionali attorno. Diario Sport parla di segnali incoraggianti, non di via libera definitiva. E la differenza pesa, perché tra palleggiare, allenarsi davvero e reggere cinque set sull’erba passa un mondo.

Intanto il circuito va avanti, Sinner occupa spazio, gli altri annusano occasioni e Alcaraz deve fare una cosa poco spettacolare ma necessaria: aspettare che il corpo dica sì.