Scherma paralimpica a Riccione: in pedana i giovani atleti under 14, diretta dalle 10.30 su SportfaceTV

Il PlayHall di Riccione accoglie oggi la Festa della Scherma Paralimpica Under 14, un evento dedicato all’inclusione e alla promozione sportiva per atleti in carrozzina e non vedenti.
Integrazione e sport al Gran Premio Giovanissimi di Riccione
La manifestazione si è consolidata come una splendida consuetudine all’interno del Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini – Trofeo Kinder Joy of Moving.
Il PlayHall di Riccione si conferma il cuore pulsante della scherma italiana, ospitando una giornata interamente dedicata ai protagonisti del vivaio paralimpico nazionale.
L’evento comincerà questa mattina e proseguirà fino al primo pomeriggio, coinvolgendo giovanissimi schermidori provenienti da tutto il Paese.
L’iniziativa rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di crescita di un movimento che punta con decisione sull’abbattimento delle barriere. La Federazione ha scelto di inserire questa celebrazione nel contesto della più importante kermesse dedicata agli Under 14 proprio per sottolineare il valore della condivisione.
Gli atleti hanno l’opportunità di calcare le stesse pedane dei loro coetanei, vivendo da protagonisti l’atmosfera unica di una competizione nazionale.
Dunque, non solo una serie di assalti, ma di un concreto momento di integrazione. La presenza dei ragazzi in carrozzina e degli atleti non vedenti testimonia la vitalità di un settore in costante espansione.
Il programma della giornata e la nostra diretta
La Festa della Scherma Paralimpica si articolerà attraverso una serie di esibizioni che coprono tutte le armi convenzionali: fioretto, spada e sciabola.
Le pedane della Sala Finali si riempiranno alle ore 10:30 con i confronti tra i piccoli atleti. Ad arricchire ulteriormente l’appuntamento la partecipazione di atleti di spicco della Nazionale Paralimpica, arrivati a Riccione per supportare i giovanissimi e condividere con loro l’esperienza maturata nelle competizioni internazionali.
L’intera manifestazione beneficerà di copertura mediatica di rilievo, con le immagini trasmesse in diretta streaming dalla nostra piattaforma SportfaceTV a partire dalle 10:30.