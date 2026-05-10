Napoli, Conte verso la permanenza: segnali di apertura prima del vertice

Il futuro del Napoli inizia a delinearsi. Come un anno fa, quando tutto sembrava apparecchiato per l’addio, alla fine Antonio Conte potrebbe restare. Il tecnico salentino, secondo quanto filtra, sarebbe sempre più vicino alla conferma per la prossima stagione.

Conte 2.0: il nuovo progetto per proseguire in azzurro

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il confronto tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte sarebbe ormai imminente, ma intanto il clima attorno alla squadra appare molto disteso.

Le indiscrezioni in arrivo dalla Campania indicano crescente fiducia per il futuro. Dall’entourage dell’allenatore leccese, infatti, sono arrivati chiari segnali di apertura nei confronti del nuovo progetto tecnico azzurro.

Il mister avrebbe intenzione di continuare la sua esperienza sulla panchina del Napoli, ponendo come unica condizione l’assenza di un forte ridimensionamento delle ambizioni del club. La società partenopea, dal canto suo, ha l’esigenza di alleggerire il monte ingaggi per la prossima annata sportiva.

La strategia della dirigenza prevede tagli precisi, tra cui il probabile addio di Romelu Lukaku, con una sessione di calciomercato impostata sulla sostenibilità economica. Questa prospettiva operativa non avrebbe trovato una netta opposizione da parte dell’allenatore. Al contrario, Conte sembrerebbe aver compreso le necessità societarie e ha dato la sua disponibilità a lavorare entro i nuovi parametri.

Contatti costanti e intesa sulle strutture

Un fattore cruciale per la permanenza in panchina riguarda le forti motivazioni del tecnico. Conte si sente ancora pienamente coinvolto dall’ambiente partenopeo e valuta la prossima stagione come una sfida tecnica di grande fascino.

Inoltre, l’allenatore sarebbe pronto ad adottare una linea collaborativa per quanto concerne i temi fuori dal campo. Il tecnico non vuole uno scontro frontale con il presidente, ma spera in una accelerata su questioni delicate come il nuovo centro sportivo, la gestione dello stadio o lo sviluppo del settore giovanile.

Intanto però la sua attenzione rimarrà rivolta esclusivamente al lavoro quotidiano in campo. I dialoghi tra le due parti, proseguono, e alcune telefonate tra l’allenatore e De Laurentiis sembrerebbero aver contribuito a rafforzare il rapporto.

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