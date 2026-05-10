Playoff NBA, Cleveland accorcia su Detroit, Oklahoma City domina a Los Angeles

La notte NBA riapre le ostilità nella Eastern Conference. Tutto chiuso ad Ovest, invece, con i campioni in carica che dimostrano un dominio assoluto anche in trasferta, portandosi a una solla vittoria dalla qualificazione.

Cleveland riapre la serie contro i Detroit Pistons

Nella gara-3 della Eastern Conference i Cleveland Cavaliers battono i Detroit Pistons per 116-109 e accorciano le distanze nella serie, che adesso si trova sul 2-1 per la franchigia del Michigan.

La partita si rivela molto combattuta. I padroni di casa partono forte e chiudono metà gara in netto vantaggio per 64-48. Nel terzo quarto i Cavaliers subiscono il ritorno dei Pistons, che ricuciono quasi interamente lo svantaggio e riaprono momentaneamente i giochi.

Nell’ultimo periodo la formazione dell’Ohio mantiene la lucidità e conquista la vittoria definitiva. Il trascinatore assoluto è Donovan Mitchell, che domina sul parquet con 35 punti e 10 rimbalzi.

Risultano fondamentali anche i diciannove punti di James Harden e i diciotto di Jarrett Allen. Non basta a Detroit la straordinaria prestazione di Cade Cunningham. Il cestita registra una solida tripla doppia da ventisette punti, dieci rimbalzi e dieci assist, ma il suo sforzo non evita la sconfitta finale.

Oklahoma City espugna Los Angeles e vede la qualificazione

Nella Western Conference la serie tra gli Oklahoma City Thunder e i Los Angeles Lakers sembra ormai giunta al capolinea. I campioni in carica espugnano il campo dei gialloviola con un netto 131-108 e si portano sul 3-0. La partita rimane in equilibrio solo nei primi due quarti, con i californiani che vanno all’intervallo sul 59-57 a proprio favore.

Nella ripresa i Lakers crollano fisicamente e lasciano campo aperto agli avversari. I Thunder mandano ben sette giocatori in doppia cifra, dimostrando una chiara e ottima coralità.

Ajay Mitchell guida l’attacco con ventiquattro punti e dieci assist, mentre Shai Gilgeous-Alexander chiude con ventitré punti. Per i Lakers si salvano Rui Hachimura con ventuno punti, LeBron James con diciannove e Luke Kennard con diciotto dalla panchina.

Il programma ora prosegue con gare sentite. I New York Knicks cercano la vittoria decisiva contro i Philadelphia 76ers per continuare il cammino verso un anello che manca dal 1973, mentre i San Antonio Spurs provano ad allungare la loro serie contro i Minnesota Timberwolves.

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