F1, Ferrari prepara l’aggiornamento motore grazie all’ADUO, cosa e quando cambierà

La FIA ha ridefinito le scadenze dell’ADUO per la stagione 2026, stabilendo le tempistiche esatte per il lavoro dei motoristi. La Ferrari ha ora una finestra precisa per risolvere i problemi della sua power unit e rilanciare le proprie ambizioni iridate.

Le nuove scadenze FIA e i parametri di sviluppo

Il Consiglio Mondiale della FIA ha ratificato importanti modifiche al regolamento tecnico, riorganizzando le finestre di valutazione dell’ADUO che avevano causato problemi a causa delle cancellazioni dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita.

Il primo periodo di analisi termina ufficialmente alla quinta gara stagionale, ovvero dopo il prossimo Gran Premio del Canada, che farà da vero e proprio spartiacque per l’assegnazione degli aiuti ai motoristi.

Le valutazioni successive sono state fissate dopo l’undicesima tappa in Ungheria e dopo la diciottesima in Messico.

Ma cosa è l’ADUO? Il meccanismo di compensazione interviene quando un motore endotermico accusa un deficit di potenza rispetto all’unità più performante in griglia.

Uno svantaggio compreso tra il 2% e il 4% garantisce l’introduzione di un aggiornamento extra.

Il nuovo regolamento, inoltre, ha inserito anche una fascia di aiuti ancora più massiccia per chi si trova in estrema difficoltà, come la Honda che equipaggia l’Aston Martin. Se il ritardo supera il 10%, la normativa concede 230 ore extra al banco di prova e un forte incremento del budget cap fino a 19 milioni. Questo servirà a chi è più indietro a recuperare, e non vivere stagioni da emarginato.

I tempi per la power unit di Maranello

Va ricordato che oggi la Mercedes continua ad avere un vantaggio dato dal rapporto di compressione “fuori dal regolamento”. Gli uomini della casa tedesca, infatti, sono riusciti a sfruttare un cavillo del regolamento per far espandere la camera quando il motore si riscalda e questo starebbe dando ai tedeschi 20-30 cavalli in rettilineo rispetto a Ferrari.

La FIA, che aveva dato l’ok alla PU in fase di progettazione, non potrà intervenire su questo stratagemma fino al termine della stagione.

Per questo la rimodulazione della normativa potrebbe aiutare Ferrari. Questo avrà un impatto diretto e fondamentale per la Rossa, che attende l’esito delle valutazioni di fine maggio per intervenire sul suo propulsore.

Attualmente, il motore endotermico rappresenta il vero tallone d’Achille della SF-26. Questa carenza cronica va a condizionare pesantemente anche la gestione dell’energia elettrica, penalizzando una vettura che a livello di telaio e aerodinamica si è dimostrata molto competitiva.

L’ok della Federazione al termine della trasferta canadese non significa che le novità arrivano subito in pista. Maranello aspetta infatti il via libera ufficiale per avviare il percorso produttivo, rendendo impossibile l’introduzione della nuova unità già a Montecarlo.

I tempi tecnici necessari spostano la data di esordio del motore aggiornato al mese di luglio, durante la stagione europea. Da quel momento la Ferrari spera di azzerare il distacco almeno a livello di motore.

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