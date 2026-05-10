Sei Nazioni femminile: l’Inghilterra supera l’Italia 61-33, ma arriva il bonus offensivo per le Azzurre

A Parma le inglesi vincono nella quarta giornata del torneo. L’Italia segna cinque mete e conquista un punto prezioso in classifica in vista della sfida con il Galles
L’Italia femminile lotta fino alla fine ma deve arrendersi all’Inghilterra nella quarta giornata del Sei Nazioni 2026. A Parma finisce 61-33 per la squadra allenata da John Mitchell, ma le Azzurre escono dal “Lanfranchi” con un importante punto di bonus offensivo grazie alle cinque mete realizzate.
La formazione guidata da Fabio Roselli sale così a quota 7 punti in classifica, mantenendo un margine prezioso sul Galles in vista dello scontro diretto di Cardiff in programma domenica 17 maggio.
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Inghilterra subito avanti, ma l’Italia reagisce
L’avvio di gara è tutto di marca inglese. Le ospiti trovano quattro mete nei primi quattordici minuti con Marlie Packer, Cokayne, Rowland e Venner, volando rapidamente sul 26-0.
L’Italia però non smette di attaccare e al 17’ trova la prima meta con Vecchini dopo una maul avanzante. Le inglesi continuano a spingere e allungano ancora con la seconda marcatura personale di Cokayne, ma le Azzurre rispondono con carattere.
Al 25’ arriva una meta tecnica dopo il giallo a Kildunne, mentre nel finale del primo tempo una splendida azione finalizzata da Ranuccini consente all’Italia di chiudere sotto 40-19 all’intervallo.
Bonus offensivo conquistato nella ripresa
Nella seconda frazione l’Inghilterra mantiene il controllo del match e trova altre marcature con Burton e con una scatenata Marlie Packer, autrice di quattro mete personali.
L’Italia però continua a costruire gioco offensivo e al 56’ trova la quarta meta con Francesca Sgorbini, che vale il bonus offensivo. Nel finale arriva anche la quinta marcatura azzurra, ancora con Sgorbini, per il definitivo 61-33.
Per la nazionale italiana si tratta del primo punto conquistato nella storia contro l’Inghilterra nel Sei Nazioni femminile.
Cinque mete azzurre davanti a oltre 4mila spettatori
Le mete italiane portano la firma di Vecchini, Ranuccini, Sgorbini (doppietta) e della meta tecnica assegnata nel primo tempo. Buona anche la prova al piede di Beatrice Sillari, autrice di quattro trasformazioni.
Da segnalare inoltre l’esordio in maglia azzurra di Gaia Dosi davanti ai 4.376 spettatori presenti allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma.