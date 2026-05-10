Giro d’Italia: la tappa di oggi domenica 10 maggio, arrivo a Sofia

Il Giro d’Italia 2026 affronta oggi la terza tappa da Plovdiv a Sofia, una frazione di 175 chilometri che chiude ufficialmente il ciclo di gare in territorio bulgaro prima del rientro in Italia.

Giro d’Italia 2026: la terza tappa Plovdiv-Sofia e la sfida tra i velocisti

La carovana rosa riparte questa mattina dopo la vittoria in volata dell’uruguaiano Guillermo Thomas Silva, di ieri. Il tragitto odierno si presenta come un percorso misto con una salita graduale fin dalle prime battute, conducendo il gruppo verso lo sprint intermedio di Dolna Banja.

La difficoltà principale della giornata è rappresentata dal Borovets Pass, un’ascesa di seconda categoria lunga 9,2 chilometri con una pendenza media del 5,4% e punte massime che raggiungono l’11%. Una volta superato lo scollinamento, i corridori affrontano una lunga sezione caratterizzata da una strada in leggera discesa e carreggiate ampie che portano verso l’arrivo nella capitale Sofia.

L’ultimo settore di gara si sviluppa su arterie a scorrimento veloce, una configurazione ideale per l’organizzazione dei treni dei velocisti.

La diretta dell’evento inizia su Rai Sport HD alle ore 12:20 e prosegue su Rai 2 dalle ore 14:00. La copertura streaming è garantita su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max.

I favoriti per la vittoria e il programma ufficiale di gara

Il disegno altimetrico della tappa lascia presagire un nuovo duello tra velocisti. Il francese Paul Magnier, già dominatore a Burgas, punta alla doppietta dopo la prima vittoria.

Speranze di vittoria per il nostro Jonathan Milan; l’azzurro della Lidl-Trek deve riscattare la prestazione incolore di venerdì, quando alcuni problemi in gruppo e un po’ di fatica gli hanno impedito di disputare lo sprint.

Tra i nomi da tenere in considerazione per il traguardo di Sofia anche il danese Tobias Lund Andresen e il britannico Ethan Vernon, il quale deve però valutare le conseguenze fisiche dopo la caduta di ieri.

Occhio anche all’australiano Kaden Groves e all’olandese Dylan Groenewegen, entrambi outsider per il successo.

La partenza da Plovdiv è programmata per le ore 12:05, mentre l’arrivo a Sofia è stimato intorno alle ore 16:15.

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