Sport in tv 10 maggio: Musetti e Cocciaretto a Roma, Giro d’Italia, MotoGP e Sportface TV

Domenica con gli Internazionali di Roma protagonisti — Musetti e Cocciaretto tra gli azzurri in campo — la terza tappa del Giro d'Italia in Bulgaria, la gara MotoGP dalla Francia e la Serie A con Milan-Atalanta in serata. Su Sportface TV scherma paralimpica, boxe U17 e tiro a volo.

Scherma

10:30 – Festa della Scherma Paralimpica Under 14 – Diretta su Assalto – La TV della Scherma , canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

– – Diretta su , canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV 13:15 – Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving a Riccione – Diretta su Assalto – La TV della Scherma e su Amazon Prime Video

Boxe

11:00 – Fasi Interregionali Campionati Italiani U17 M/F, terza e ultima giornata a Montecatini Terme – Diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Tiro a volo

12:50 – 2ª Coppa del Mondo ISSF Almaty – Mixed Team Trap – Diretta su Tiro a Volo TV , canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

– – Diretta su , canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV 16:00 – Campionato Italiano Para Trap – TAV Sant’Uberto, Manoppello (PE) – Diretta su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV

Tennis – Internazionali BNL d’Italia

11:00 – ATP Masters 1000 Roma, 3° turno singolare e 1° turno doppio: Musetti vs F. Cerundolo (3° match, non prima delle 15:00) – anche su TV8 HD Darderi vs Paul (4° match) Arnaldi vs Jodar (5° match, non prima delle 20:30) Doppio: Cadenasso/Vasamì-Granollers/Zeballos (1° match), Cobolli/Sonego-Krawietz/Puetz (4° match), Forti/Romano-Erler/Miedler (5° match) — Diretta tv su Sky Sport Uno (tranne 13:30-15:30), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Sky Sport 251 (fino alle 18:00), 252 (fino alle 21:00), 253 (fino alle 20:00); streaming su SkyGo, NOW e Tennis TV

– ATP Masters 1000 Roma, 3° turno singolare e 1° turno doppio: 11:00 – WTA 1000 Roma, 3° turno singolare e 1° turno doppio: Cocciaretto vs Swiatek (4° match, non prima delle 19:00) Doppio: Grant/Ruggeri-Cirstea/Cristian (3° match) — Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (tranne 13:30-15:30), Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena; streaming su SkyGo, NOW e SuperTenniX

Canali degli italiani oggi a Roma:

Musetti-Cerundolo: TV8, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Cocciaretto-Swiatek: SuperTennis e Sky Sport Uno

Darderi-Paul: Sky Sport Tennis e Sky Sport 252

Arnaldi-Jodar: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

Ciclismo – Giro d’Italia

12:05 – Terza tappa: Plovdiv-Sofia (175 km) – Diretta tv su RaiSport HD poi dalle 14:00 Rai 2 HD; streaming su RaiPlay, Eurosport 1 HD, DAZN, Discovery+ e HBO Max

MotoGP

09:40 – GP Francia, warm up – Diretta tv su Sky Sport MotoGP; streaming su SkyGo e NOW

Tennistavolo

12:00 – Mondiali a squadre, finale femminile: Cina-Giappone – Streaming su YouTube WTT

13:00 – Coppa del Mondo Almaty, finale Trap misto – Streaming su YouTube ISSF

Tiro a segno

12:45 – Europei 25/50 metri Osijek, terza giornata – Streaming su YouTube ESC Shooting

Canoa velocità

09:00 – Coppa del Mondo Szeged, terza giornata – Streaming su YouTube Planet Canoe

Rugby

13:45 – United Rugby Championship: Bulls-Zebre – Diretta tv su Sky Sport Mix (ieri, prosegue)

Basket

17:00 – Serie A: Treviso-Reggio Emilia, Virtus Bologna-Varese, Trieste-Cremona, Napoli-Udine, Brescia-Sassari – Streaming su LBA TV

