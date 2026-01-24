Scandicci in finale di Coppa Italia: Chieri battuto nel segno di Antroprova e Skinner

La Savino Del Bene Scandicci si è conquistata un posto storico nella finale di Coppa Italia 2026 dei volley femminile, superando un avversario coriaceo come il Fenera Reale Mutua Chieri con un combattuto 3-2 nel the-break.

Dopo oltre due ore di gioco, le toscane allenate da Marco Gaspari hanno dimostrato lucidità e carattere nei momenti decisivi, riuscendo ad avere la meglio in un confronto comunque equilibrato e ricco di emozioni.

La finale è in programma domenica 25 gennaio all’Inalpi Arena di Torino, dove Scandicci affronterà la Prosecco Doc Imoco Conegliano, rivedendo così la sfida dell’ultimo Mondiale per Club in cui le toscane hanno vinto.

Successo al tie-break: Scandicci batte Chieri

La semifinale tra Scandicci e Chieri è stata una partita intensa e combattuta, con continui ribaltamenti e un ritmo alto per tutta la sua durata.

Le ragazze guidate da Gaspari hanno iniziato bene, portandosi rapidamente avanti sia nel primo che nel terzo set, ma Chieri ha risposto con grandi energie nei secondi e quarti parziali, costringendo così il match al tie-breeak.

Nel set decisivo, quello che ha poi portato Scandicci in finale, la formazione toscana ha saputo mantenere sangue freddo e maggiore precisione nei momenti chiave, conquistando il punto finale e il pass per la finale di Coppa Italia, risultato storico per questa società.

Le due stelle del match: Antroprova e Skinner

Le protagoniste assolute della semifinale di quest’oggi sono state Ekaterina Antropova e Avery Skinner, autrici di prestazioni di grande impatto. L’islandese ha dominato con una serie di punti decisivi, mentre la statunitense ha brillato sia in attacco sia a muro, mostrando personalità e continuità.

Anche altre giocatrici come Caterina Bosetti, Maja Ognjenovic e le entrali si sono unite alla prestazione convincente della squadra. Il cammino verso il titolo nazionale per Scandicci dunque continua contro Conegliano, formazione che da anni domina la competizione e che la formazione toscana ha già affrontato, e battuto, nell’ultimo Mondiale per Club.