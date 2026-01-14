Scandicci corsara in Champions: Le Cannet annientata 3-0

La Savino Del Bebe Scandicci ha dominato il Volero Le Cannet con un netto 3-0 (25-18,25-13,25-23) nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League femminile di pallavolo, ritrovando la vittoria dopo la sconfitta subita contro il VakifBank Istanbul nel turno precedente.

La squadra toscana si è imposta in 68 minuti di gioco davanti al pubblico del Pala Wanny di Firenze, confermando di avere un valore tecnico superiore alle avversarie francesi e consolidando il secondo posto nel Girone A europeo.

Dominio e turnover: Scandicci non ha intenzione di fermarsi

Fin dai primi scambi di questa gara Scandicci ha imposto il proprio ritmo, non andando praticamente mai in affanno. Il successo è stato costruito con un parziale netto nei primi due set, nei quali le padrone di casa hanno messo in evidenza la qualità del loro gioco in ambo le fasi, costringendo Le Cannet a rincorrere da subito.

Grazie a questa vittoria le toscano hanno raggiunto tre successo su quattro gare nel gruppo A, consolidando il secondo posto dietro le ragazze dl VakifBank.

L’allenatore Marco Gaspari ha comunque sfruttato questo turno di Champions per dare spazio a chi ha giocato meno fino a questo momento in stagione. Basti pensare che tra le titolari a riposo c’erano nomi del calibro della Antropica, la Ognjenovic, la Nwakalor e Castillo. Questo ha permesso ad elementi come Lindsey Ruddisn e Camilla Weitzel, autrici rispettivamente di 24 e 13 punti, di mettersi in luce giocandosi al meglio la chance.

Impatto e prospettive future

Protagoniste indiscusse del match contro Le Cannet Avery Skinner, Caterina Bosetti, Emma Graziani e il libero Manuela Ribechi, che hanno confermato l’ottima ed invidiabile profondità di rosa di Scandicci contribuendo attivamente alla vittoria di questo pomeriggio. Inutili, invece, gli sforzi della Popola e Rachkovska tra le file delle francesi.

Con questo successo, comunque, Scandicci tiene vive le proprie ambizioni di qualificazione diretta ai quarti di finale di Champions League, anche se lo scontro diretto tra qualche settimana contro le turche della VakifBank sarà fondamentale sotto questo punto di vista.