Pallavolo femminile, la finale sarà Milano-Scandicci: le date

La Numia Vero Volley Milano conquista l’accesso all’ultimo atto del campionato di Serie A1 di pallavolo femminile. Superando per 3-1 la Savino Del Bene Scandicci in Gara 4, la formazione lombarda ha chiuso definitivamente la serie di semifinale, staccando il pass per la sfida decisiva che assegnerà lo scudetto contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano.

Pallavolo femminile, la gara di ieri

Milano batte Scandicci e si prende la finale. Dopo non aver archiviato già la pratica a Firenze, la Numia Vero ha chiuso i giochi all’Allianz Cloud davanti a oltre quattromila spettatori.

Nonostante un avvio brillante delle toscane di coach Massimo Gaspari, le lombarde hanno saputo incanalare il match a proprio favore, spiccando in particolar modo nel primo e nel terzo parziale.

A fare la differenza è stata Paola Egonu. L’opposta azzurra ha siglato ben 35 punti complessivi, risultando fondamentale per scardinare la resistenza difensiva avversaria nei momenti di massima tensione e meritando l’indiscusso riconoscimento di miglior giocatrice della partita. Al suo fianco, contributi di rilievo sono giunti anche da Anna Danesi, solida a muro, e dal libero Beatrice Fersino.

Per Scandicci nonostante le monumentali prove individuali di Ekaterina Antropova, autrice di 26 punti, e della schiacciatrice Avery Skinner, non c’è stato nulla da fare per prolungare il confronto fino a una potenziale Gara 5. Il sestetto toscano, detentore del titolo mondiale per club, potrà ora concentrarsi sugli impegni internazionali, preparandosi alla delicata semifinale di Champions League in programma il prossimo 2 maggio contro le turche dell’Eczacibasi.

Le finali Scudetto in programma ad aprile

Per Milano, invece, si profila la seconda finale scudetto consecutiva, riproponendo il dualismo con Conegliano diventato ormai una consuetudine ai vertici della pallavolo italiana.

L’atto conclusivo del torneo prenderà il via ufficialmente il prossimo 11 aprile al Palaverde di Villorba, impianto storico che ospiterà l’attesissima Gara 1.

Le “Pantere”, che hanno già alzato al cielo la coppa Italia, sotto la guida del coach Daniele Santarelli (uno degli allenatori più vincenti di sempre in Italia), partiranno con il ruolo di favorite.