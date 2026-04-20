Pallavolo femminile: Egonu riapre la corsa Scudetto

La corsa per l’assegnazione dello Scudetto di pallavolo femminile si prolunga. In Gara 3, disputata a Villorba, la Numia Vero Volley Milano ha sconfitto la Prosecco Doc Imoco Conegliano con il punteggio di 3-1, annullando il primo match point a disposizione della formazione veneta.

Volley femminile, Gara 3: Milano Supera Conegliano 3-1 e riapre la corsa Scudetto

La Numia Vero Volley Milano è ancora viva. La formazione lombarda vince a Conegliano e riapre la serie.

L’incontro si è concluso con i parziali di 25-20, 20-25, 30-28 e 25-20 a favore della squadra lombarda, che almeno ha costretto le avversarie a rimandare l’eventuale conquista del 9o scudetto. Il prossimo confronto si terrà mercoledì presso l’Allianz Cloud di Milano.

A determinare l’esito del match è stato il cambio di ritmo rispetto alle prime due partite. Il sestetto guidato dall’allenatore Stefano Lavarini ha mostrato lucidità tattica, capitalizzando la tensione delle avversare ed i numerosi errori in battuta delle padrone di casa.

A brillare è stata soprattutto Paola Egonu, naturale MVP della gara. Archiviate le precedenti prestazioni sottotono, l’azzurra ha messo a referto 34 punti complessivi, garantendo sicurezza non solo in attacco.

Sul fronte opposto, la formazione allenata da Daniele Santarelli ha faticato a esprimere il consueto volume di gioco. Nonostante i 27 punti di Isabelle Haak e gli 11 della centrale Sarah Fahr, le venete hanno registrato percentuali inferiori di realizzazione rispetto alle altre gare. Male anche la schiacciatrice Gabi, limitata al diciassette percento di efficacia in fase di attacco. Le statistiche generali evidenziano come il lieve predominio dell’Imoco in fase di ricezione non sia stato sufficiente a compensare le imprecisioni arrivate soprattutto nei momenti cruciali della partita.

Soprattutto nel terzo parziale, chiuso sul 30-28 a favore di Milano anche grazie al solido apporto a muro di Hena Kurtagic, autrice di 12 punti totali.

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Gara 4 sarà a Milano: l’orario

Ora l’imminente Gara 4, a Milano. Con il supporto dei propri tifosi, e senza nulla da perdere, laNumia Vero Volley proverà a riaprire definitivamente la serie prima di tornare in trasferta. Un successo potrebbe mettere tanta pressione alle avversarie.

La partita, come detto, è in programma mercoledì 22 aprile 2026 alle ore 20.30.

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