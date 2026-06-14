Coppa Italia Lead, Vighetti e Nicelli trionfano a Campitello: rivivi le emozioni su Sportface TV

La tappa conclusiva della Coppa Italia Lead 2026 di arrampicata sportiva ha regalato spettacolo e risultati inattesi a Campitello di Fassa. Sulla parete dell’Ade Climbing Wall, non hanno vinto i principali favoriti né i leader provvisori dopo le prime prove di Pero e Varese, ma due giovani protagonisti del grande futuro: Gianluca Vigneti e Savina Nicelli. Una giornata intensa, che è possibile rivivere sulla piattaforma di Sportface TV grazie al “Live Replay”.

Vigneti firma il colpo nella finale maschile

Tra gli uomini il successo è andato a Gianluca Vigneti, under 16 della Valle di Susa tesserato con Escape SSD. In una finale durissima, nessun atleta è riuscito a raggiungere il top: Vigneti è stato però l’unico ad arrivare fino alla presa 51, precedendo Andrea Ludovico Chelleris delle Fiamme Oro e Giorgio Tomatis del Centro Sportivo Esercito, entrambi fermatisi alla presa 50.

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Chellersi ha conquistato l’argento grazie alla vittoria nella semifinale del mattino. Ai piedi del podio il trentino Pietro Vidi, seguito da Reusa, Lamboglia, Giachino e Malosti.

Nicelli perfetta, top in finale e Coppa Italia

Nel femminile il grande nome atteso era Claudio Ghisoldi, ma la torinese delle Fiamme Oro si è fermata alla presa 42, chiudendo settima. Ne ha approfittato Savina Nicelli, vicecampionessa italiana e portacolori delle Fiamme Oro, perfetta in finale fino al top.

Seconda Emma Gregorotti, anche lei capace di completare la via, terza Sofia Brenna dell’Arco Climbing. A fine giornata sono stati premiati anche i vincitori della classifica generale di Coppa Italia Lead 2026: Savina Nicelli tra le donne Giorgio Tomatis tra gli uomini.