Campionati Italiani U17, assegnati i titoli maschili: finali da rivivere su Sportface TV

Le Fasi Finali dei Campionati Italiani U17 maschili 2026 hanno emesso i verdetti nella giornata di oggi. Una giornata intesa, cominciata alle 14.30, ricca di emozioni e giovani protagonisti, che è possibile rivivere su “Italia Boxe TV” disponibile sulla piattaforma di Sportface TV.

Dalla categoria 46 kg ai 63: i verdetti della prima parte di programma

Nelle categorie più leggere, il titolo dei 46 kg è andato a Luigi Nalli, vincitore su Omar Badaoui ai punti dopo tre riprese. Nei 48 kg successo per Mattia Fortunato, che ha superato Lorenzo Genna con verdetto unanime. Nei 50 kg trionfo di Mihai Voicu mentre nei 52 kg il titolo è stato conquistato da Arturo Maltoni.

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Spazio poi ai 54 kg, con Billal Belmokthar vincente su Alessandro Falcone, e ai 57 kg, dove Mario Reale ha battuto Nicolas Dichiara. Nei 60 kg titolo a Lorenzo De Luca, prima del successo di Valentino Risoluti nei 63 kg.

Dalla categoria 66 kg agli 80+: verdetti da rivivere su Sportface TV

Nella seconda parte del programma, dedicata alle categorie più pesanti, Raul barone si è imposto nei 66 kg contro Luigi Lettieri per RSC-I alla seconda ripresa. Nei 70 kg titolo per Niccolò Battaglia, vincente su Francesco Crispino, mentre nei 75 kg successo di Logan Belussi su Sebastian Barabasz.

Finale combattuta negli 80 kg, dove Dario Angilletti ha superato Claudio Lorusso ai punti dopo tre round. A chiudere la giornata, negli 80+ kg, è arrivato il trionfo di Achille Vinciati contro Cristian Arena. I verdetti di entrambi i programmi si possono rivivere sulla piattaforma di Sportface su “Italia Boxe TV”.