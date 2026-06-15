Mondiali 2026, Svezia travolgente e Costa d’Avorio di misura: goleada scandinava, Diallo decide al 90’

La notte dei Mondiali 2026 regala due risultati pesanti: la Svezia travolge la Tunisia per 5-1 nella prima gara del gruppo F, mentre la Costa d’Avorio supera l’Ecuador 1-0 all’esordio nel gruppo E. Due vittorie diverse nel punteggio e nello sviluppo, ma entrambe importanti: gli scandinavi lanciano subito un messaggio offensivo, gli Elefanti trovano tre punti preziosi al termine di una partita ricca di emozioni.
Svezia senza freni: Ayari doppietta, Tunisia travolta
La Svezia parte fortissimo e passa già al 7′ con Yasin Ayari, autore di un potente tiro da fuori area dopo un errore difensivo tunisino. Al 30′ arriva il raddoppio di Alexander Isak, bravo a colpire in contropiede.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
La Tunisia prova a riaprirla prima dell’intervallo con il colpo di testa di Omar Rekik su cross di Hannibal Mejbri, ma nella ripresa la squadra di Graham Potter dilaga. Gyokeres firma il 3-1 al 59esimo, Svanberg cala il poker all’84 e ancora Ayari, nel recupero, chiude il conto con un altro gran gol da fuori.
Costa d’Avorio, tre traverse e il colpo di Diallo
Molto più combattuta la sfida tra Costa d’Avorio ed Ecuador. La Tricolor, reduce da una lunga striscia positiva, cade dopo 19 partite senza sconfitte. Gli africani partono bene, ma l’Ecuador reagisce e colpisce due traverse con John Yeboah e Alan Minda.
Nella ripresa anche la Costa d’Avorio centra il legno con una deviazioni di Wahi su cross di Diomande. Quando il pareggio sembra ormai scritto, al 90′ arriva la giocata decisiva: discesa di Singo e inserimento vincente di Amad Diallo, che firma l’1-0 e regala agli Elefanti i primi tre punti del Mondiale.