GP Barcellona, penalità a Colapinto: cambia l’ordine di arrivo

Il GP di Barcellona 2026 cambia volto dopo la bandiera a scacchi. I commissari hanno infatti inflitto una penalità di 10 secondi a Franco Colapinto, ottavo la traguardo con l’Alpine. L’argentino è stato sanzionato per non aver rallentato in regime di bandiera gialla, scivolando così dalla ottava alla decima posizione, pur restando in zona punti.
Compianto perde due posizioni, sorridono le Racing Bulls
La penalità di Colapinto favorisce direttamente le due Racing Blues. Liam Lawson guadagna una posizione e sale all’ottavo posto, mentre Arvis Lindbald avanza in nona piazza.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Colapinto chiude quindi decimo, davanti a Gabriel Bortoleto, Carlos Sainz ed Esteban Ocon. Nessun cambiamento, invece, nelle prime posizioni: la vittoria resta a Lewis Hamilton con la Ferrari, davanti a George Russel in Mercedes e Lando Norris su McLaren.
Penalità anche per Antonelli, ma niente arretramento in Austria
Tra le decisioni dei commissari c’è anche una penalità di 5 secondi per Kimi Antonelli, punito dal track limits. Il pilota Mercedes si era ritirato nelle fasi finali della corsa, ma avendo completato il 90% della gara viene comunque classificato.
La sanzione, però, non comporterà posizioni di penalità sulla griglia del prossimo GP d’Austria. Tra i ritirati, oltre al giovane pilota italiano figurano anche Charles Leclerc, Oliver Bearman, Fernando Alonso, Alexander Albon, Nico Hulkenberg, Valteri Bottas e Lance Scroll.