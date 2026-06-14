GAF, il futuro passa da Fermo: le Allieve invadono la Palestra Appoggetti

La Palestra Appoggetti di Fermo ha ospitato un intenso fine settimana dedicato al futuro della ginnastica artistica femminile. Nella prima prova del Torneo Nazionale Allieve sono scese in pedana centinaia di giovani ginnaste, confermando la vitalità del movimento di base e l’alto livello tecnico della competizione. L’evento, organizzato dalla Fermo 85, ha regalato gare combattute in tutte le categorie.

Allieve 1 e 2: Roma 2000 e Activa Nuoto protagoniste

Nella categorie Allieve 1, con 141 ginnaste al via, la Roma 2000 ha dominato la classifica provvisoria occupando tre delle prime quattro posizioni. Il successo è andato a Giulia Capannori, prima con 67,875 punti grazie a una prova di grande continuità tra volteggio, cinghiati e corpo libero. Alle sue spalle la compagnia Stella Picciani, seconda con 66,100, mentre il podio è stato completato da Marta Canobbio della Polisportiva di Fino Mornasco con 65,8000.

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Nelle Allieve 2, invece, grande prova dell’Active Nuoto: Camilla Bertocchi ha vinto con 88,225 punti davanti alla compagna Miriam Nicorici, seconda a 87,725. Terza Gaia Locatelli del Centro Universitario Bergamo.

Dalle Allieve tre alle Allieve 5: equilibrio, talento e numeri importanti

Anche nelle categorie superiori non sono mancati risultati di rilievo. Tra le Allieve 3 si è imposta Carolina Mosca della Fratellanza Savonese con 87,925 punti, precedendo Adelaide Consalvo e Bianca Marrucci. Nelle Allieve 4 successo per Nicole Rosati della Ginnastica Albano con 86,750, davanti a Rebecca Hope Patton e Nina Bertolacci.

Finale serratissimo nelle Allieve 5, dove Bendetta Baiguera della Brixia ha vinto con 80,7000 punti, appena 125 millesimi meglio della compagna Elettra Zugno. Per Fermo 85 resta un weekend da incorniciare, nel segno dei giovani talenti della GAF italiana.