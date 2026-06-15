London Warriors, prima vittoria storica in AFLE: Firenze Red Lions battuti 51-26

I London Warrios scrivono la loro personale storia in questa prima stagione di American Football League Europe. Dopo tre sconfitte consecutive in avvio di campionato, la franchigia inglese ha conquistato la prima vittoria di sempre in AFLE superando i Firenze Red Lions con un netto 51-26. Un successo pesante, arrivato nella Week 4, che permette ai Warrioes di sbloccarsi e di mandare un segnale importante alla lega.

L’attacco si accende: Lyles guida la svolta

La chiave della partita è stata la crescita offensiva dei Warrios. Dopo alcune uscite complicate, la formazione londinese ha finalmente trovato ritmo, continuità e concretezza, riuscendo a muovere la catena con regolarità e a chiudere i drive in red zone.

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Il quaterback Karé Lyles, uno dei colpi più importanti dell’offseason, ha diretto l’attacco con sicurezza, distribuendo il pallone e sfruttando la buona protezione della linea offensiva. Il risultato è stato il miglior rendimento della squadra in stagione fin qui: 51 punti segnati e una prestazione dominante dall’inizio alla fine.

Owusu e Laryea protagonisti, Firenze ancora a secco

Tra i grandi protagonisti anche il running back Andy Owusu, autore di due touchdown con il suo stile fisico e difficile da contenere. Bene pure il ricevitore Kevin Laryea, pericoloso in campo aperto, vicino alle 100 Yard ricevute e capace di aggiungere un’altra segnatura.

Per Firenze, invece, continua il momento difficile: i Red Lions restano senza vittorie e scivolano sullo 0-3, pagando ancora problemi difensivi e poca continuità offensiva. Per Londra, salita sull’1-3, è invece una vittoria simbolica: il primo vero passo nella storia della franchigia.