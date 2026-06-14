Germania, esordio travolgente: Curaçao affondato 7-1 al debutto

La Germania comincia il Mondiale 2026 con una prova di forza. All’NRG Stadium di Houston, la squadra di Julian Nagelsmann supera nettamente Curaçao per 7-1, conquistando i primi tre punti nel gruppo E. Una partita dominata sul piano tecnico e offensivo, anche se non senza una piccola sbavatura nel primo tempo, quando Curacçao ha trovato il pinto storico gol della sua Coppa del Mondo.

Nmecha apre, Curaçao risponde con un gol storico

L’avvio tedesco è stato subito aggressivo. A sbloccare il risultato ci ha pensato Nmecha, con un gran tiro a giro al termine di una splendida azione con Wirtz. Il centrocampista del Borussia Dortmund è andato vicino anche al raddoppio, ma dopo il forcing iniziale la Germania ha abbassato leggermente il ritmo lasciando spazio agli avversari.

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Curaçao ne ha approfittato trovando l’1-1 con Comenencia, autore di un sinistro deviato da Kimmich che resterà nella storia della nazionale caraibica. Dopo il cooling break, però, la Mannschaft ha ripreso il controllo: Schlotterberck ha firmato il 2-1 con il suo marchio di fabbrica, il colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo, poi Havertz ha trasformato il rigore del 3-1 nel recupero.

Ripresa senza storia: Havertz fa doppietta, Germania dilagante

Nel secondo tempo la differenza tecnica è diventata enorme. Curaçao è crollato sotto i colpi tedeschi, mentre la Germania ha continuato ad attaccare con qualità e ritmo. Musiala ha calato il poker da vero rapace d’area, poi sono arrivati i gol di Brown, Undav e la doppietta di Havertz.

Un debutto pesante, quasi un messaggio al Mondiale: la Germania c’è, segna tanto e parte con l’ambizione di arrivare fino in fondo. Per Curaçao resta almeno la consolazione di un gol storico in una serata sì durissima, ma anche ricca di divertimento per la gente della piccola nazione caraibica.