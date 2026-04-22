Pallavolo femminile: Conegliano è Campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva

La formazione dell’Imoco Conegliano ha vinto nuovamente nel campionato italiano di pallavolo femminile, superando Milano in gara-4. La squadra veneta si è confermata Campione, raggiungendo un traguardo storico nel palmares della competizione.

Pallavolo Femminile: Conegliano Conquista l’Ottavo Scudetto Consecutivo Contro Milano

L’Imoco Conegliano ha confermato la propria supremazia in Italia, aggiudicandosi l’ottavo scudetto consecutivo, il nono complessivo nella storia del club. Con questo successo, la società veneta ha superato Bergamo nell’albo d’oro. Ora per la storia comincia l’inseguimento al record di undici titoli consecutivi detenuto dall’Olimpia Teodora di Ravenna.

Dopo la sconfitta subita in gara-3 al PalaVerde, la squadra guidata dal tecnico Daniele Santarelli ha reagito con decisione all’Allianz Cloud di Milano. Le venete hanno superato la formazione di casa con un netto 3-0, registrando i parziali di 25-17, 25-22 e 25-22, chiudendo definitivamente la serie finale sul punteggio di 3-1. Conegliano ha controllato l’incontro sin dalle prime battute, gestendo con autorevolezza i tentativi di recupero milanesi sia nel secondo che nel terzo set. Nonostante i ventiquattro punti realizzati da Paola Egonu per le padrone di casa, l’attacco corale delle ospiti, guidato da Isabelle Haak autrice di diciannove punti, ha indirizzato la partita.

I bilanci stagionali e i prossimi impegni europei

La conquista dello Scudetto si aggiunge alla vittoria della Coppa Italia, confermando una stagione da incorniciare Conegliano.

Il prossimo obiettivo della formazione veneta sarà la Champions League. Nel primo fine settimana di maggio, la squadra affronterà in semifinale le turche del VakifBank Istanbul, puntando all’atto conclusivo del torneo contro la vincente tra Scandicci ed Eczacibasi.

La compagine di Milano termina così una stagione positiva con in bacheca la Supercoppa Italiana, il primo trofeo della sua storia, pur vedendo sfumare il titolo nazionale.

Per il prossimo anno Conegliano, Milano e Scandicci hanno ottenuto la qualificazione formale alla massima competizione europea. Parallelamente, Novara ha garantito la propria presenza nella prossima edizione della CEV Cup, mentre Chieri ha conquistato l’accesso alla Challenge Cup.