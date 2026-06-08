Nations League volley femminile: l’Italia ha perso dopo 2 anni. Cosa succede ora

Erano due anni che l’Italia non perdeva una partita: in Nations League passa il Brasile dopo un’ottima prestazione dei verdeoro

Si ferma a trentanove successi e a due anni l’incredibile striscia d’imbattibilità dell’Italia del volley femminile. Le azzurre di Julio Velasco cedono al Brasile per 3-2 nella tappa di Brasilia della Nations League, al termine di una sfida infinita.

Se c’era una partita in cui perdere, questa poteva esserlo, soprattutto per le condizioni di partenza. È arrivata con ben cinque big a riposo (Egonu, Orro, Sylla, Danesi e Fahr) contro le padrone di casa quasi al completo.

Poi è arrivata una rimonta pazzesca. Dopo aver subito due parziali netti (25-15, 25-22) contro un Brasile davvero in ottima forma e guidato da Ana Cristina e Bergmann, l’Italia si aggrappa all’orgoglio.

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Le azzurre trovano una forza inaspettata, trascinate da una sontuosa Antropova (18 punti) e da una Merit Adigwe (13 punti, 4 muri) che si prende la scena in posto quattro. L’Italia vince terzo e quarto set (25-22, 26-24) e si porta al tie-break.

Italia volley femminile, fatale il tie-break dopo due anni

Nel quinto parziale è battaglia punto a punto fino all’11-11, poi la maggiore esperienza delle verdeoro fa la differenza. Un diagonale out di Antropova e la pipe di Ana Cristina chiudono i conti sul 15-12, spegnendo i sogni di gloria di una Nazionale comunque generosissima.

“Se un paio di palloni fossero girati…”, ha sottolineato Velasco a fine gara, lodando il cuore delle sue ragazze. Ora testa alle Filippine per il secondo girone, con la qualificazione alla Final Eight che è già a un passo. L’imbattibilità è finita, ma questa Italia ha dimostrato di avere un futuro molto luminoso. Di seguito i prossimi impegni in Nations League.

Mercoledì 17 giugno

Ore 10.00 Italia vs Cechia

Giovedì 18 giugno

Ore 14.00 Italia vs Serbia

Sabato 20 giugno

Ore 10.00 Italia vs USA

Domenica 21 giugno

Ore 14.00 Italia vs Giappone