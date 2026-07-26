Tennis, delusione Darderi: out in semifinale dell’Estoril, rimonta Blockx 7-5, 6-7, 6-7

Luciano Darderi saluta l’ATP 250 dell’Estoril al termine di una semifinale infinita e pesantemente condizionata dalle raffiche di vento. Ad imporsi è il belga Alexander Blockx con il punteggio finale di 5-7, 7-6, 7-6.

Delusione Darderi, si ferma ad un passo dalla finale

Bastava poco a Luciano Darderi. Il tennista italo-argentino non riesce a centrare la finale per un nulla.

Il match si sviluppa in condizioni meteorologiche complesse, con il vento che altera continuamente le traiettorie e innervosisce i due tennisti in campo. Darderi parte forte e conquista il primo set per 7-5, sfruttando una serie di errori del rivale. Tuttavia, la partita si trasforma presto in una lotta estremamente nervosa.

Nel secondo parziale, il belga distrugge una racchetta per la frustrazione e riceve un warning dall’arbitro, ma riesce clamorosamente a recuperare un break di svantaggio. L’azzurro subisce il ritorno dell’avversario e cede al tie-break, che rimette l’incontro in perfetto equilibrio.

Il terzo e decisivo set segue un copione quasi identico. Darderi scappa via e sembra avere in mano il controllo del gioco, ma Blockx non si arrende, alza il livello al servizio e acciuffa un’altra volta la parità recuperando un prezioso break di ritardo. La sfida si decide al fotofinish in un secondo tie-break carico di tensione. Darderi spreca un match point sul 6-5, commettendo un errore letale. Blockx approfitta della situazione, chiude i conti sul 7-6 e firma la telecamera definendo l’incontro come il più pazzo della sua vita.

Il futuro dei due tennisti dopo il torneo portoghese

La vittoria garantisce al belga Blockx l’accesso alla prima finale ATP in carriera. Nell’atto conclusivo del torneo sfiderà Luca Van Assche, a sua volta esordiente in una finale del circuito maggiore. Grazie a questo successo, il tennista belga compie un importante balzo in classifica ed entra virtualmente nella top 32 mondiale.

Per Luciano Darderi arriva invece una sconfitta bruciante in un incontro che ha spesso comandato. La sconfitta di ieri chiude ufficialmente la stagione sulla terra battuta del tennista azzurro, senza difendere i titoli conquistati lo scorso anno a Umago e Bastad.

Ora tocca al cemento nordamericano. Il programma delle prossime settimane prevede la partecipazione al torneo di Los Cabos, per poi proseguire con gli impegni di Montreal e Cincinnati. Una dura preparazione in vista degli US Open, dove l’azzurro cercherà di confermare i progressi mostrati per continuare la sua ascesa nel ranking mondiale.

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