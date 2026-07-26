Campionati italiani assoluti 2026: Larduet campione, risultati e replay su Sportface

Manrique Larduet si conferma Campione d’Italia assoluto, Il ginnasta 30enne bissa il successo ottenuto un anno fa e conquista nuovamente il tricolore nel concorso generale.
Il dominio di Larduet e l’argento di Abbadini
Manrique Larduet vince il Campionato Italiano di ginnastica artistica a Meda, in Brianza. Il rappresentante del Gymnastic Romagna Team chiude la sua gara con il punteggio di 82.900 e difende il titolo nazionale. Il 30enne di origini cubane, già argento mondiale nel 2015, però non possiede la cittadinanza italiana e salterà i prossimi Campionati Europei di Zagabria, in programma dal 20 al 23 agosto. Il regolamento gli consente però di partecipare agli Assoluti in virtù della sua residenza nel Paese.
Larduet costruisce il suo margine grazie a due esecuzioni eccellenti che gli valgono 14.550 alle parallele pari e 14.400 al volteggio. Nelle altre specialità il suo rendimento rimane costante con 13.700 al corpo libero, 13.600 agli anelli, 13.500 alla sbarra e 13.150 al cavallo con maniglie. Il margine sugli inseguitori risulta netto.
Yumin Abbadini si piazza al 2° posto, staccato di 2.500 lunghezze. Il vicecampione conclude a quota 80.400, brillando al corpo libero con 13.800 e alla sbarra con 13.600, ma cede terreno prezioso agli anelli (12.900) e al volteggio (13.550).
Il 3° gradino del podio spetta a Simone Speranza. Il ginnasta della New Sport vince la medaglia di bronzo con un totale di 80.100, spinto da un 14.250 ottenuto al corpo libero. La sfida per la 3ª posizione si risolve per una questione di decimi, dato che Ares Federici termina al 4° posto con 80.050, in ritardo di soli 0.050.
I punteggi di specialità ed i replay su SportfaceTV
La classifica generale prosegue con il 5° posto di Ivan Brunello a 78.850. Seguono poi Lorenzo Galli con 77.900 e Niccolò Vannucchi con 77.600.
La gara segna anche il rientro ufficiale di Lorenzo Minh Casali, il quale conclude all’8° posto con 76.950. Dietro di lui si posizionano Mario Macchiati (76.700), Riccardo Villa (75.900) e la giovane promessa Tommaso Brugnami (75.600). La competizione registra inoltre 2 acuti importanti sulle singole specialità.
Al cavallo con maniglie Gabriele Targhetta domina la scena con 14.700 e vince la sfida diretta contro Edoardo De Rosa, fermo a 14.450. Alla sbarra, infine, Carlo Macchini si rende protagonista con un esercizio pregevole valutato 14.300 dai giudici.
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