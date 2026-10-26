Mondiali volley femminile 2027, Italia nel girone con Belgio, Colombia e Porto Rico

Le campionesse del mondo saranno teste di serie della Pool A e giocheranno a Omaha. La rassegna iridata si disputerà dal 20 agosto al 5 settembre tra Stati Uniti e Canada e assegnerà anche tre pass olimpici per Los Angeles 2028.

Italia con Belgio, Colombia e Porto Rico nel girone dei Mondiali femminili di pallavolo 2027. Il sorteggio della fase a gironi, svolto a Los Angeles, ha inserito le azzurre campionesse del mondo in carica nella Pool A, di cui saranno testa di serie numero 1.

Danesi e compagne giocheranno a Omaha, in Nebraska, in una delle cinque città coinvolte nella manifestazione in programma dal 20 agosto al 5 settembre 2027 tra Stati Uniti e Canada.

Italia a Omaha con Belgio, Colombia e Porto Rico

La Pool A vedrà dunque l’Italia affrontare Belgio, Colombia e Porto Rico. Nella Pool B, in programma a Orlando, il Brasile se la vedrà con Cechia, Kenya e Corea del Sud.

A Quebec City la Turchia campione d’Europa è stata inserita nella Pool C con Repubblica Dominicana, Francia ed Egitto. Gli Stati Uniti, padroni di casa, giocheranno invece a Orlando nella Pool D con Thailandia, Messico e Grecia.

La Pool E, a Montreal, sarà composta da Polonia, Germania, Slovenia e Cuba, mentre nella Pool F di Omaha si affronteranno Giappone, Russia, Argentina e Bulgaria.

Il girone G di Montreal comprenderà Canada, Serbia, Ucraina e Camerun. A completare il quadro sarà la Pool H di Quebec City con Cina, Olanda, Svezia e Svizzera.

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Le città del Mondiale

La fase a gironi sarà distribuita tra Montreal, Omaha, Orlando e Quebec City. Gli impianti indicati sono il Bell Centre di Montreal, il CHI Health Center Arena di Omaha, il Kia Center di Orlando e il Videotron Centre di Quebec City.

Le finali si disputeranno invece all’Honda Center di Anaheim, in California, lo stesso impianto che ospiterà il torneo olimpico di pallavolo ai Giochi di Los Angeles 2028.

In palio anche tre pass per le Olimpiadi

Il Mondiale 2027 avrà un peso importante anche in chiave olimpica. Le tre migliori nazionali non ancora qualificate otterranno infatti il pass per il torneo di Los Angeles 2028.

Per le azzurre, dunque, la rassegna iridata rappresenterà non soltanto la difesa del titolo mondiale, ma anche un passaggio potenzialmente decisivo verso i prossimi Giochi.

La formula della competizione

Le 32 nazionali sono state suddivise in otto gironi da quattro squadre. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta.

Gli ottavi di finale prevedono gli incroci 1A-2H, 1H-2A, 1D-2E, 1E-2D, 1B-2G, 1G-2B, 1C-2F e 1F-2C.

Da lì il torneo proseguirà con quarti di finale, semifinali e finali per le medaglie.

I gironi dei Mondiali femminili 2027

Pool A – Omaha: Italia, Belgio, Colombia, Porto Rico

Pool B – Orlando: Brasile, Cechia, Kenya, Corea del Sud

Pool C – Quebec City: Turchia, Repubblica Dominicana, Francia, Egitto

Pool D – Orlando: Stati Uniti, Thailandia, Messico, Grecia

Pool E – Montreal: Polonia, Germania, Slovenia, Cuba

Pool F – Omaha: Giappone, Russia, Argentina, Bulgaria

Pool G – Montreal: Canada, Serbia, Ucraina, Camerun

Pool H – Quebec City: Cina, Olanda, Svezia, Svizzera